Za eksploziju na kraju neće odgovarati nitko bitan

Amir Kanso, novinar i analitičar iz Bejruta odgovorio je na tri pitanja vezana za strašnu eksploziju u Bejrutu.

1. Američki predsjednik Donald Trump, nakon kataklizme u Bejrutu, rekao je da se sastao s nekoliko generala, a prema onome što su mu oni rekli, sumnja da je riječ o napadu nekom vrstom bombe!

Tko još ozbiljno uzima što govori Trump? Odmah nakon njegove izjave Pentagon ga je demantirao i jasno i glasno objavio kako bi, da je došlo do napada s bilo koje strane, oni imali tu informaciju prije. Ta je Trumpova izjava poput one kada je zaprepastio medicinsku zajednicu komentarima o lijeku za koronavirus. Njegove komentare stručnjaci su nazvali neodgovornima i opasnima. Trump je tada sugerirao kako bi ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva poput izopropilnog alkohola u tijelo moglo ubiti koronavirus, a predložio je i zračenje tijela bolesnika od koronavirusa UV zrakama. Kazao je kako je istraživanje otkrilo da bi izbjeljivač mogao ubiti virus u slini ili respiratornim tekućinama u roku od pet minuta, a izopropilni alkohol navodno isto napravi u kraćem vremenu. Tko normalan to može izjaviti? Takve su njegove izjave i o eksploziji.

Video: Katastrofa u Bejrutu

2. Tko je odgovoran za tu veliku tragediju?

Odgovorni su svi koji su znali da se to umjetno gnojivo zaplijenjeno s ruskog teretnog broda prije šest godina nalazi u skladištu broj 12 – 2750 tona gnojiva na bazi amonijeva nitrata nitko nije premještao šest godina! A sada lopticu krivnje prebacuju jedni na druge. Krivi su svi koji su išta znali o tome, a nisu reagirali. Nije opravdanje da je netko nekoga upozorio na opasno skladištenje a da se ništa nije poduzelo. Zašto su dalje šutjeli? Kako sve biva u ovoj državi, krivci će biti male ribe, a oni na visokim pozicijama oprat će svoje ruke.

3. Što se zapravo tu dogodilo? Sabotaža ili ljudski nemar?

Ne želim biti Donald Trump, ali ni kao pojedini zaljevski mediji koji su, dok je još dim bio u zraku, prstom uperili u krivce i znali što se dogodilo. Prvo je bila teorija kako je Izrael napao skladište oružja Hezbollaha. Druga teorija je bila kako je Hezbollah tamo postavio bombu. Ima i treća, a to je da je ISIL kriv za tu eksploziju. Predsjednik Libanona Michael Aoun rekao je da će istražiti sve okolnosti te da će ta istraga biti transparentna i da Libanonci moraju znati istinu što se dogodilo, je li to bio nesretan slučaj ili sabotaža vanjskog faktora. Ne želim u ovom trenutku prejudicirati. Nadam se da ćemo vrlo brzo doznati istinu.