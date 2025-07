Njemački ICE vlak ostao šest sati zaglavljen u tunelu u Beču. Oko 400 putnika satima u mraku i bez klimatizacije čekalo evakuaciju

Pod naslovom “Vlak 6 sati zaglavljen u tunelu”, austrijski dnevni list “Österreich”, ali i ostali domaći mediji na svojim portalima izvještavaju u subotu navečer da je njemački vlak ICE 90 “Donauwalzer”, koji je danas u 13:13 sati krenuo iz Glavnog kolodvora u Beču prema Hamburgu, zaglavio se već oko 13:25 sati u tunelu Hadersdorf , u 14. bečkom stambenom okrugu Penzing. Nagli prekid vožnje uzrokovan je nestankom struje, te u vagonima više nije bilo ni svjetla i klimatizacije. Putnici, njih oko 400, ostali su zarobljeni u potpunom mraku, I ono što je bilo najgore, bez informacija, što i kako dalje. Jednom riječju, šest sati stresa i neizvjesnosti za putnike, koji su evakuirani iz tunela tek navečer oko 19,20 sati. Za sada nema izvješća o teže ozlijeđenim osobama. Dva putnika trebala su ambulantno liječenje.

“Hospitalizacije nisu bile potrebne” rekao je glasnogovornik bečke službe Hitne pomoći za Austrijsku novinsku agenciju APA. Navodi se, kako je prestanak rada klima uređaja bio posebno stresan za neke od putnika, koji su satima bili zaglavljeni u vagonima s zatvorenim vratima i čeznuli za svježim zrakom. Isprva se govorilo o “kratkom kašnjenju od pet do deset minuta”, no problem je bio daleko ozbiljniji, navodi list i dodaje: “Njemačka željeznica pokušala je ICE vlak povući pomoću zamjenskog vlaka, no spajanje nije uspjelo, kao ni pokušaj da se vlak izvuče iz tunela. Na kraju su pripadnici vatrogasne službe evakuirali putnike pješice kroz tunel, do drugog vlaka. Međutim, to nije bio kraj njihovim nedaćama. I zamjenski vlak također je ostao bez struje, te su putnici ponovno ostali u mraku. „Nema komunikacije. Nitko ne zna što se događa“, rekao je ogorčeno jedan od putnika za portal oe24. Stanje u vlaku nazvao je “potpunim kaosom”. Kasnije je glasnogovornik Austrijskih saveznih željeznica (ÖBB) rekao Austrijskoj novinskoj agenciji APA da je uzrok kvara bio “tehničke naravi”. Nakon gotovo šest sati, vatrogasci i željezničke službe odlučile su evakuirati i drugi vlak. Putnici su potom trebali nastaviti putovanje autobusima, koji su ih čekali u ulici Hamerlinggasse, u 14. bečkom stambenom okrugu, prvo do središta Beča, a potom organiziranim prijevozom dalje do odredišta.

Nadležni iz Austrijskih saveznih željeznica (ÖBB) zahvalili su vatrogasnim postrojbama koje su na evakuaciji putnika iz tunela sudjelovali s 20 vozila, te pripadnicima službe Hitne pomoći, njima oko 80-tak iz 20 vozila, te ostalim pomagačima, na brzoj reakciji i pomoći pri organizaciji evakuacije. Zbog iznenadnog incidenta u tunelu Hadersdorf u Beču, međunarodni vlakovi u tom dijelu Austrije imaju velika zakašnjenja, jer se preusmjeravaju na druge alternativne željezničke rute. Jedan od razloga je i taj da se sada tunel temeljno pretražuje, s obzirom da nekoliko pojedinaca pri evakuaciji u zamjenski vlak, nisu slijedili upute spasilačkih ekipa, nego su se samovoljno udaljila od kompozicije vlaka i nestala u tunelu, izvijestio je javnost glasnogovornik Austrijskih saveznih željeznica (ÖBB). Uz napomenu, da će tunel biti pušten za prometovanje tek nakon što cijeli bude temeljno pretražen i bude sigurno da u njemu nema ljudi. Sve to je, iz sigurnosnih razloga, dovelo do još jednog iskapčanja struje. Dakle, i dalje slijede zakašnjenja domaćih i međunarodnih vlakova.