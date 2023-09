U srpskom logoru izbijali mu zube, lomili rebra: 'Kazao je čuvaru da me spusti i polomi par rebara'

U dugom danu na suđenju majoru JNA Vojislavu Mediću na klupu za svjedoke sjeo je još jedan istaknuti vukovarski branitelj Ivica Lukić zvani Zolja. - Odmah se odričem bilo kojeg odštetnog zahtjeva od majora, čak bih volio s njim popiti kavu poslije, da evociramo uspomene – započeo je Lukić.

- Osjećam se povrijeđeno što su ovdje strani novinari i to mi smeta... - rekao je on, misleći na srbijanske novinare koji prate svaku raspravu na osječkom suđenju Mediću. Kazao je i kako on nikada neće stupiti na tlo Srbije.

- Kada sam upoznao gospodina bio sam oduševljen njegovim ponašanjem i stavom. Vidjelo se da je, kako se to kaže, ''mačak'', čovjek koji bi nam dobro došao u obrani. To je bilo na Trpinjskoj cesti, krajem kolovoza, početkom rujna 1991. Bio je kod Blage Zadre u stožeru, a on mi je rekao da su došla tri gospodina iz Zagreba, iz MUP-a, dovezli su Suzuki Vitaru, zamoljen sam da im pokažem naše položaje. Blago je bio s nama u vozilu dok smo obilazili teren. Razgovarali smo Blago i ja, on je dva-tri puta pitao gdje su neprijateljski položaji. Blago i ja smo pričali o jednom punktu na kojem smo imali problema, Čarobni salaš. Nakon obilaska oni su izašli van, ja sam se vratio na položaj. Medić je tada bio u civilu. Nakon toga ga sve do zarobljavanja nisam vidio – ispričao je svjedok. Nakon zarobljavanja završio je u Stajićevu.

- Bili smo u dvije štale koje su oni posprdno nazvali ''Maksimir'' i ''Poljud''. Na prvom ispitivanju opet sam vidio Medića. Rekao mi je: "Došao si mi i ti, Zolja", a onda je kazao čuvaru kojeg smo zvali Rambo da me spusti dolje i polomi par rebara. Rekao je i da ćemo, ako ikada izađemo van, mi biti ti koji ćemo zaključati logor – dodao je.

Imao je 84 kilograma kada je ušao u logora, a izašao je s 30 manje. Izbili su mu pet zubi, polomili sedam rebara, oštetili lumbalnu kralježnicu...

- Iz Stajićeva sam premješten u Niš. Zatvorenici su nam vikali da će s nama igrati košarku. Svi logori u odnosu na Niš bili su hotel. Niš je bio pakao. Medića sam još jednom kratko vidio kada su nas natjerali da čupamo travu u polju repe kod Sremske Mitrovice. Rekao mi je tada: "Baš sam raspoložen za pucanje, volio bih da netko počne bježati" – izjavio je Ivica Lukić Zolja.

Identificirao je Medića na prepoznavanju u policijskoj postaji nakon njegova uhićenja.

- Fizički se nije puno promijenio, samo je malo okrupnio. No, po očima sam debelo siguran da je to ista osoba – podcrtao je.

Obrana je ponovno uložila isti prigovor. - Ovaj svjedok je primjer čovjeka koji je mene s nekim zamijenio, kako u odnosu na navodni susret u Vukovaru, tako i u odnosu na ispitivanje u logorima, jer ja u tim zatvorima nikada nisam bio. Ja se branim alibijem. Hoću taksativno navesti sve ove dokazne materijale s točnim datumima kada sam obavljao pojedine radnje, ispitivanja, uviđaje, rješenja i dežurstva na Vojnom sudu u Beogradu. Ja tada teoretski nisam mogao biti nigdje dalje – komentirao je optuženi Medić.

Nije mu to prešutio svjedok Lukić. - Kao dugogodišnji dopredsjednik društva logoraša, komunicirao sam s puno časnika JNA koji su prešli na stranu HV i 70 posto njih imali su dokumente kojima ih JNA lišava ikakve odgovornosti da su bili blizu fronte. Gospodine Mediću, od srca vam želim da što prije odete doma i zaboravite ovo sve. Očito je sve to bila fikcija. I rat i logori – zaključio je Zolja.