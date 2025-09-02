Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Radnici poslani na prisilni godišnji

Najveća tvornica streljiva u BiH obustavila rad, Srbija im prekinula dostavu baruta

Ilustracija za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja i streljiva
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
02.09.2025.
u 17:13

Vlada Srbije donijela je u lipnju ove godine odluku o zabrani izvoza naoružanja i vojne opreme, što je izazvalo i zastoj u isporuci baruta koji je potreban kompanijama namjenske industrije, uključujući i Igman

Najveća kompanija za proizvodnju streljiva u BiH, Igman iz Konjica obustavio je proizvodnju i poslao radnike na prisilni godišnji odmor, jer je Srbija prestala s isporukom baruta, ključnog za tu proizvodnju. Po odluci  irektora Adnana Prevljaka, svi radnici Igmana upućeni su na kolektivno korištenje preostalog godišnjeg odmora za 2025. godinu počevši od danas, do stvaranja uvjeta za rad, odnosno do isporuke baruta. 

Vlada Srbije donijela je u lipnju ove godine odluku o zabrani izvoza naoružanja i vojne opreme, što je izazvalo i zastoj u isporuci baruta koji je potreban kompanijama namjenske industrije, uključujući i Igman. Iz korištenja godišnjeg odmora izuzeti su radnici klima komora i čuvari, kao i radnici unutarnje službe zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i sigurnosti, navodi se u dopisu rukovodstva kompanije.

Srbija je obustavila izvoz u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog izvoza oružja u Ukrajinu. Kompanija Igman d.d. Konjic, u većinskom vlasništvu Federacije BiH, smještena je u sjevernom dijelu Hercegovine. Jedan je od najvećih industrijskih poslodavaca u zemlji, koji zapošljava 1.410 radnika.

