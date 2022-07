OBIŠLI SMO NAJVEĆE JEZERO U HRVATSKOJ

Leševi životinja i hrpe smeća u kanalima Vranskog jezera: Uništavaju ga pesticidi, bušotine, morska voda i suše

Stanje nije poput onog katastrofalnog otprije točno deset godina, ali svakako zabrinjava mnoge. Te godine, 2012., more je prodrlo u jezero kanalom Prosika, došlo je do pomora tone ribe koja se mrijestila i do višestrukog povećanja saliniteta, svojevrsne ekokatastrofe. I sada su vrućine intenzivne, kiše nema, a to je ove godine utjecalo i na ptice.