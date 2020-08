Vraćaju se visoke temperature: Evo kada se očekuje opasnost od toplinskog vala

Za razliku od prvog tjedna u kolovozu u drugom će biti manjih i rjeđih meteoroloških nevolja. Prevladavat će sunčano i vruće, osobito na Jadranu, gdje će opet postojati opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.

U kopnenom će području gotovo svakodnevno biti poslijepodnevnih lokalnih razvoja oblaka, a samo rijetko i pljuskova s grmljavinom, uglavnom u gorju i Posavini. Ujutro će biti mjestimične kratkotrajne magle, većinom po kotlinama i uz vodene površine. Na Jadranu će olujnih udara bure biti samo mjestimice, uglavnom podno Velebita.

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano i vruće, ali ne i sasvim stabilno, pa će uz umjeren razvoj oblaka ponegdje biti mogući pljuskovi i grmljavina. Ujutro je velika vjerojatnost mjestimične kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20 °C, a najviša dnevna između 30 i 33 °C.

Podjednako iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz također većinom sunčano vrijeme, te uglavnom slab vjetar.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U gorskim kotlinama ujutro mjestimice magla, a tijekom dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Uz obalu u noći i ujutro umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura tijekom dana će oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17 °C, uz obalu između 22 i 24 °C, a najviša dnevna od 26 do 29 °C, na moru između 32 i 34 °C, javlja HRT.

U Dalmaciji obilje sunčanog i tijekom dana vrućeg vremena, a noć uz obalu bit će topla. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 °C, uz obalu između 23 i 25 °C, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 35 °C.

Samo malo niža bit će većinom sunčanome jugu Hrvatske, gdje se sredinom dana i poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka ponegdje mogući pljuskovi, i to uglavnom uz granicu s Bosnom i Hercegovinom.

Idućih dana na kopnu ponovno pretežno sunčano i vruće. Uz umjeren razvoj dnevne naoblake, samo ponegdje može biti rijetkih pljuskova, i to uglavnom na istoku i u gorskim krajevima.

Na Jadranu pravo ljeto, uz obilje sunčanog i vrućeg vremena, a od nedjelje i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje zbog razmjerno visoke temperature tijekom noći. U nedjelju na krajnjem jugu, a u utorak na sjeveru mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar uz obalu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.