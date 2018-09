Više od 50.000 ljudi na anti-rasističkom rock koncertu u Chemnitzu: Ima nas više!

Deseci tisuća ljudi okupili su se na anti-rasističkom koncertu u Chemnitzu koji je organiziran kao odgovor na nedavne prosvjede i nasilje u ovom istočnom njemačkom gradu, prenosi The Guardian.

Gradske vlasti procjenjuju da je na koncert došlo čak 50.000 ljudi kako bi reagirali na val krajnje desnih i neo-nacističkih demonstracija koje su krenule nakon što su jedan sirijski i jedan irački državljanin osumnjičeni za kobno ubadanje prije više od tjedan dana.

Nakon jedne minute šutnje za njemačko kubansku žrtvu, identificiranu kao Daniel H, govornici su se obratili publici koja je imala brojne anti-rasističke plakate.

- Kad bi barem postojala ovakva solidarnost svaki dan, ne samo u Chemnitzu, nego i diljem zemlje, rekla je Rola Saleh iz grupe za mlade Chemnitz.

Concert attendees in #Chemnitz observe a "minute of silence" for Daniel H., the stabbing victim whose death sparked the unrest. His family has distanced itself from right- wing protests in his name. pic.twitter.com/o9ZmkFQJpG