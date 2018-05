Viktor Orbán: Izgradit ću kršćansku demokraciju

Birokrati u Bruxellesu trebali bi zaboraviti svoju utopiju o Europskoj uniji kao sjedinjenim europskim državama i vratiti se u realnost zajednice nezavisnih, slobodnih država – kazao je Viktor Orbán nakon što je u parlamentu sa 134 glasa za i 28 glasova protiv četvrti put izabran za mađarskog premijera.

Moćna Panonska nizina

Orbán je u svom govoru poručio kako će u Mađarsku vratiti sustav izvorne, tradicionalne kršćanske demokracije.

– Umjesto propale liberalne demokracije izgradit ćemo kršćansku demokraciju 21. stoljeća koja garantira ljudsko dostojanstvo, slobodu i sigurnost, štiti rodnu ravnopravnost, tradicionalan model obitelji jednog muškarca i jedne žene, sputava antisemitizam, čuva našu kršćansku kulturu i daje našoj naciji priliku da preživi i napreduje – naglasio je Orbán. Govoreći o budućnosti Europske unije, mađarski premijer još je jednom, baš kao i tijekom predizborne kampanje, ponovio kako Budimpešta “treba taj savez i on treba” Mađarsku, no kako će njegova vlada zastupati pogled da taj blok treba iz sadašnjeg formata reformirati i ustanoviti skup slobodnih država.

Osim kritika prema bruxelleskoj birokraciji, kampanju je Orbán temeljio i na antisoroševskoj i antimigrantskoj politici, pa nakon reimenovanja nije ostao dužan niti po tom pitanju.

– Tisuće plaćenih aktivista, birokrata i političara u Bruxellesu radi kako bi se migracija proglasila temeljnim ljudskim pravom. Zbog toga nam žele oduzeti pravo da samostalno odlučujemo koga ćemo primiti, a takav odnos nećemo dozvoliti – kazao je Orbán.

Najiznenađujući dio Orbánova govora možda je ipak bio onaj koji se odnosi na najave ekonomskog prosperiteta Mađarske.

– Znam da mnogi smatraju kako je to nemoguće, no mislim da je dostižno da Mađarska 2030. postane jedna od pet europskih država najboljih za život i rad – najavio je Orbán. Prema intenzivnim aktivnostima koje Orbán u posljednje vrijeme ima s Rusijom i Kinom jasno je u kojem smjeru idu mađarski temelji rasta. No Orbán želi u cijelu priču uključiti i susjede.

– Želimo uvjeriti susjedne države da se ujedine i Panonsku nizinu učine najsigurnijim i najbrže rastućim ekonomskim, trgovinskim i prometnim područjem u Europi. Poručujem im da se ne boje Mađara – tko god surađuje s nama, profitira – zaključio je Orbán.

Ekonomski bum ili samo mit

Analitičari se pak pitaju je li mađarski ekonomski rast o kojem Orbán govori zaista utemeljen na nekom gospodarskom čudu ili je riječ o zavaravanju.

Gledajući brojke koje prezentira službena Budimpešta, nezaposlenost je smanjena s 11,4 posto na 3,8 posto, povećana je prosječna plaća, i općenito vlada mišljenje kako je standard građana u stalnom porastu.

– To je vrlo relativno, prikazane brojke su točne, no treba uzeti u obzir kako je velik dio uloženih sredstava stigao iz fondova EU koje Orbán tako srčano kritizira, zatim više od 200 tisuća Mađara prošle je godine bilo uključeno u javne radove što je prikazano kao da su pronašli posao, a čak 350 od 730 tisuća novih radnih mjesta kojima se vlada hvali ostvareno je izvan Mađarske u drugim zemljama EU – objasnio je za NY Times Istvan Madar iz mađarskog ekonomskog lista Portfolio.