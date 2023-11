Ovako izgleda novi plakat Vijeća za domovinski pijetet. Penava najavio da će ga ukloniti

Vijeće za domovinski pijetet izradilo je novi plakat za obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru. Do toga je došlo nakon što se Vijeće nije usuglasilo s plakatom koji je izradio gradonačelnik Ivan Penava. Na plakatu kojeg je Penava predstavio spominje se HOS te je istaknuto slovo "U", što je izazvalo brojne reakcije u javnosti. Kako je Penava prije nekoliko dana rekao u emisiji Večernji TV-a, u Vukovaru će 18. studenoga biti jedna kolona i jedan plakat, odnosno onaj koji je predstavio Odbor za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

"Ovo je 25. kolona sjećanja, a ona je prije 25 godina pokrenuta od djelatnika poglavarstva, vukovarskih franjevaca, gradskih tvrtki i ustanova. Doprinosa kreaciji kolone izvan Vukovara nema, s tim da Vlada zadnjih godina financira troškove organizacije kolone. Međutim, to s izjavom o izradi novoga plakata, nije to tako jednostavno. Dolazite u grad koji ima svoga gradonačelnika koji je autonoman i gdje postoje komunalne službe koje vode računa o tome i mjesta gdje se lijepe plakati, o čemu odlučuje grad. Gdje će zalijepiti te plakate ako ih izrade?", upitao je Penava dodajući da će, ako dođe do toga, dati nalog da se uklone "drugi“ plakati.

Premijer Andrej Plenković danas se ukratko osvrnuo na pojedine tenzije uoči obilježavanja u Vukovaru.

"Riječ je o provokaciji koju orkestrira Domovinski pokret. To im je zadnja šansa da privuku pozornost da uopće postoje", istaknuo je premijer te dodao: "Vlada uvijek ide u Vukovar dostojanstveno i s poštovanjem. Mi smo predložili Saboru da se 18. studeni proglasi Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje".