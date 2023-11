Plenković: Kada bi član Vlade glasao protiv vlastitog kolege, njega bi bacio kroz prozor

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima po završetku sjednice Šireg predsjedništva HDZ-a. Uvodno se osvrnuo na prijedlog novog ministra obrane, Ivana Anušića. "Potpora je potvrđena na sjednici, sutra ćemo biti na Odboru za obranu gdje će Anušić predstaviti sebe i temelje ideje za rad u preostalom dijelu mandata ove Vlade", kazao je Plenković.

Na pitanje što će Anušiću biti najveći profesionalni izazov, Plenković je kazao: "U mandatima naše Vlade napravili smo ogromne iskorake, prvo u proračunskom smislu. Ogromna ulaganja, bez premca". Vezano uz to, spomenuo je, između ostaloga, Rafale i Bradleye.

"Siguran sam da će novi ministar napraviti daljnje iskorake i vratit HV u Beli Manastir, to je jedna od naših inicijativa. Sudjelovat će na svim sastancima. Vjerujem da će dati svoj doprinos u jačanju obrambene politike", dodao je Plenković.

Upitan misli li hoće li Anušić i dalje javno govoriti kada se s nečime ne slaže, Plenković je naveo: "Kada bi član Vlade glasao protiv vlastitog kolege na sjednici, njega bi bacio kroz prozor, bez obzira kako se zove".

Na pitanje računa li na Anušića i nakon parlamentarnih izbora, Plenković je istaknuo: "Što bi mu se trebalo dogoditi? Ne razumijem pitanje".

Osvrnuo se i na pojedine tenzije uoči obilježavanja u Vukovaru. "Riječ je o provokaciji koju orkestrira Domovinski pokret. To im je zadnja šansa da privuku pozornost da uopće postoje", kaže. "Vlada uvijek ide u Vukovar dostojanstveno i s poštovanjem. Mi smo predložili Saboru da se 18. studeni proglasi Danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje", dodaje.

Plenković je kazao kako još nije bilo govora o stranačkoj funkciji Marija Banožića. "To nije stvar koja je žurna", tvrdi.

Podsjetimo, nakon razrješenja Marija Banožića s pozicije ministra obrane, Plenković je za novog ministra predložio Ivana Anušića, osječko-baranjskog župana.

"On je prije mandata župana bio načelnik općine Antunovac, a također je i hrvatski branitelj. Osim toga, bio je u istom timu Odvažno za Hrvatsku 2020. kada smo dobili 80-postotnu potporu članica i članova HDZ-a. Vjerujem da će vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra obrane do kraja mandata naše Vlade. On je pristao na funkciju i spreman je za saslušanje na saborskom odboru", rekao je jučer premijer.

