Vukovara, njegovih žrtava i svih branitelja danas su se prisjetili i odali im počast zaposlenici Odjela interne medicine s pojačanom i intenzivnom skrbi najveće bolnice u Hrvatskoj, KBC-a Zagreb. Odjel koji doslovno spašava živote ima 13 soba, a zbrinjava 26 pacijenata, svakodnevno ima velike rotacije i brzu, efikasnu dijagnostiku te ciljano liječenje. - Uz veliki broj zaposlenika na Odjelu unutar Interne Klinike i na današnjoj viziti odali smo počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima kao znak poštovanja i pijeteta što u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj imamo obavezu i dužnost liječiti naše pacijente.

Danas je na Odjelu pet medicinskih sestara i jedna bolničarka, kao i dežurni odjelni liječnik, te ja kao voditelj u redovitoj viziti i obilasku naših pacijenata. Uz najbolji tim medicinskih sestara, liječnika, bolničara i cjelokupnog osoblja, privilegija je i čast zahvaliti onima zbog kojih smo i mi tu da svojim doprinosom branimo naše boje i spašavamo ljudske živote - kazao je voditelj odjela, internist i pulmolog prim. dr. Saša Srića.



Taj odjel je, inače, najveći odjel u rekonstrukcijskoj obnovi koju provode po svim pravilima struke i EU standardima, uz podršku sefa Klinike prof.dr. Rajka Ostojića i ravnatelja prof. dr. Frana Borovečkog, a i kroz uspomenu na njihovog dugogodišnjeg ravnatelja i hrvatskog branitelja prof. Ante Ćorušića.