VIDEO Užas u Harkivu: Gradom odjekuju eksplozije, u tijeku je najjači napad od početka ruske invazije na Ukrajinu

U dosad najžešćem ruskom napadu dronovima na Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, poginule su najmanje tri osobe, a ozlijeđeno je još 17, potvrdio je gradonačelnik Ihor Terehov.

Prema njegovim riječima, tijekom noći je lansirano 48 dronova, dvije rakete i četiri klizeće bombe, a posljedice su razorne. „Šteta je golema“, rekao je Terehov, naglasivši da su pogođene tri višekatnice. Na snimkama se vidi kako gori više katova jedne od zgrada, dok vatrogasci pokušavaju spasiti zarobljene stanare.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war.



Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city.



