VIDEO Urušila se garaža na Manhattanu, strahuje se da ima zarobljenih pod ruševinama

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno u utorak kada se urušila parkirna garaža na donjem Manhattanu u New Yorku, rekli su lokalni dužnosnici i mediji dodajući kako je moguće ima zarobljenih pod ruševinama. Drugi kat garaže srušio se na prvi, rekli su dužnosnici gradskih hitnih službi, prema CBS Newsu. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams obaviješten je o urušavanju i krenuo je na mjesto događaja, objavio je njegov glasnogovornik na Twitteru.

Prema izvješćima medija, koji su za sada još uvijek neslužbeni, u urušavanju je poginula najmanje jedna, a ozlijeđeno je pet osobe. Video s mjesta događaja koji prenosi CBS News pokazuje da je u tijeku operacija spašavanja.

🇺🇸A garage collapses in the Financial District in downtown New York.#NewYork #collapse #news pic.twitter.com/Fuh8Ut83jw