VIDEO Ukrajinske snage uništile najmoderniji ruski sustav protuzračne obrane? Objavljena snimka uništenja

Snimka na kojoj se, prema ukrajinskim navodima, vidi uništavanje jednog od najboljih i najmodernijih ruskih sustava protuzračne obrane osvanula je na društvenim mrežama. Riječ je o samohodnom lansirnom oružju s radarom 9A317M Telar koji je dio sustava protuzračne obrane Buk M3.

#Ukraine: In #Zaporizhzhia Oblast, an uncommon and modern Russian 9A317M TELAR of the Buk-M3 air defence system was taken out of action by a GMLRS strike of the Ukrainian army, along with a 9A316/9A39M1 TEL and another vehicle from a Buk AD system being destroyed. pic.twitter.com/Xp70QVAla3