Sloveniju poharalo jako nevrijeme: Poplave nose sve pred sobom, ceste zatvorene, objavljene dramatične snimke

Dio Slovenije već je pogodila jaka oluja, a manje rijeke i bujični vodotoci naglo porasli i poplave su pogodile nekoliko naselja, priopćila je slovenska Agencija za zaštitu okoliša. Grad Koper upozorava da je situacija na terenu opasna i da se pogoršava iz sata u sat. Oborine su se i dalje zadržale između Slovenske Istre i unutrašnjosti zemlje, a na nekim mjestima palo je više od 150 milimetara kiše, navodi Meteoinfo Slovenija. Nevjerojatno jak vjetar i pljuskovi izazvali su oštećenja cesta, a ispred tunela Dekani, na smjeru od Črnog Kala prema autocesti, došlo je do klizišta.

Kako piše 24ur zbog poplava i olujnog vremena, nekoliko cesta je zatvoreno ili otežano za promet. Cesta u Ospu poplavljena je potokom, promet kod MP Škofije otežan je, šahtovi na cesti u Pobegima otvoreni su, a regionalna cesta u Cepkiju potpuno je zatvorena. Na mnogim dijelovima Slovenije oluje trenutno ometaju promet.

U Kopru su na terenu sve raspoložive ekipe, a građane se moli na maksimalnu opreznost jer se voda nakuplja na kolnicima. Općina Koper apelira na stanovnike uz rijeke Badaševicu i Rižanu da ostanu u svojim domovima dok se situacija ne smiri. Do 10 sati vatrogasci su imali 70 intervencija zbog oluje. Iako životi zasad nisu u opasnosti, građani se pozivaju da se strogo pridržavaju uputa nadležnih službi, uklone vozila s nižih područja te koriste besplatne garaže koje su im na raspolaganju.

Zbog posljedica oluje zatvorena je i pruga Divača–Koper, a Slovenske željeznice za putnike su organizirale alternativni prijevoz. Slovenska Agencija za zaštitu okoliša ranije je izdala narančasto upozorenje na oluje i obilnu kišu za sjeverozapadni, jugozapadni i središnji dio zemlje, dok je poslijepodne za jugoistočni i sjeveroistočni dio Slovenije izdano žuto upozorenje.

U Hrvatskoj je također za područje sjevernog i srednjeg Jadrana – Riječku, Kninsku i Splitsku regiju – izdan najviši stupanj upozorenja, zbog očekivanog grmljavinskog nevremena tijekom poslijepodneva i večeri. Meteo službe upozoravaju na mogući jak i olujan vjetar, obilne padaline te rizik od bujičnih i urbanih poplava.