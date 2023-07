VIDEO Sjećate se njega? Izjava o punici i Pelješkom mostu bila je apsolutna senzacija

Kad se prije točno godinu dana otvorio, Pelješki most bio je apsolutna senzacija, ali gotovo ništa manje senzacionalna godinu dana prije samog otvaranja, nije bila izjava mladića o važnosti tog projekta.

Novinari N1 pitali su ga što mu znači Pelješki most, a on je ispalio: "Pa meni osobno znači puno jer je moja punica prije desetak, petnaest godina rekla da ako se taj most ikad napravi da će se ona s njega baciti, pa ja onda sutra očekujem da se ona napokon baci", kazao je mladić i dobro nasmijao cijelu državu.

Za njim i njegovom punicom koja je proglašena najpoznatijom u zemlji, odmah su krenuli novinari. Daniel Džono i Joška Parmać postali su hit. Daniel se poslije požalio kako je svi zovu pa je on opet u problemu jer mu nema tko čuvati djecu. Šaljivi dvojac, uz zajedničko poziranje pred kamerama, ipak je zaključio kako uvjeti za skakanje nisu ispunjeni.

"One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključila se i Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta", ispričala je Joška.