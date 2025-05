Hrvati otkrili novu destinaciju za bolji život: 'Posao se lako nađe, a pola plaće je dovoljno za život'

Sve više Hrvata odlučuje se preseliti izvan granica zemlje u potrazi za sigurnijim radnim mjestima, boljim plaćama i kvalitetnijim životnim uvjetima. I dok su Irska, Njemačka i Austrija već godinama među najpoželjnijim destinacijama za iseljavanje, u posljednje vrijeme sve više pažnje privlače i skandinavske zemlje, osobito Norveška, zahvaljujući visokom životnom standardu i dobro uređenom sustavu socijalne skrbi. Za mnoge, odlazak u inozemstvo više nije samo privremeno rješenje ili prilika za mlade, već ozbiljna odluka koju donose i cijele obitelji, ali i iskusni profesionalci koji traže bolje priznanje za svoj rad. Na Redditu se nedavno javio jedan Hrvat zainteresiran za preseljenje u Norvešku i u svojoj objavi postavio niz konkretnih pitanja sunarodnjacima koji već tamo žive.

"Kao što piše u naslovu, Hrvati u Norveškoj kako vam je tamo? Razmišljam sve više o selidbi u skandinavske zemlje i Norveška mi se čini nekako najboljom. Najviše me zanima posao; koji posao imate, kako ste ga pronašli jeste li slali prijave iz Hrvatske ili išli uživo po mjestima u Norveškoj. Plaća i smještaj naravno – je li vam plaća dovoljna za najam i da vam ostane sa strane na kraju mjeseca? Jeste li prvo živjeli u nekom Airbnb-u, hostelu, kod rodbine ili ste odmah iznajmili stan? Također, u kojem gradu živite i kako ste se navikli na njihove zime, biste li uopće preporučili život u Norveškoj? To je uglavnom to, i općenito koliko ste zadovoljni sa životom tamo?”, napisao je.

Odgovori iseljenika nisu izostali. Jedan korisnik opisao je svoje iskustvo u Bergenu. "Ja sam živio 2 godine u Norveškoj, Bergen, radio sam kao dostavljač namještaja, najlakše naći posao preko agencije. Satnica 15 (180 NOK) eura neto, stan sam plaćao 650 eura (7500 NOK). Meni je pola plaće bilo dovoljno za život (hrana, stan, režije). Dosta sam zadovoljan životom tamo, radna kultura i atmosfera im je ležerna, zima nije bila nešto hladnija u Bergenu, par stupnjeva niže ali kiša stalno. Preporučio bi sigurno", istaknuo je.

Drugi korisnik podijelio je korisne savjete o traženju posla i potrebnoj dokumentaciji. "Gledam i istražujem to već neko vrijeme, od gradova sviđa mi se Trondheim zbog klime i blizine planina. Posao možeš tražit online preko Finn.no – tamo možeš tražit i stanove, auto, doslovno sve – ali je problem što te traže Norwegian ID koji ne možeš dobit dok ne kreneš radit, tako da se ili moraš sa poslodavcem dogovorit da ti pomogne ili neki long term Airbnb smještaj na dva-tri mjeseca dok si ne riješiš ID i otvaranje bankovnog računa. Možeš odmah počet radit i unutar 3 mjeseca se moraš prijavit na policiju". Norveška tako sve češće postaje novo odredište onih koji žele stabilan posao, uređen sustav i mirniji svakodnevni život pa i po cijenu ostavljanja domovine iza sebe.

