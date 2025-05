Kličko žestoko napao Zelenskog: Ovo je gušenje demokracije pod izgovorom rata

Napetost između gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog dosegla je vrhunac, a Kličko je u intervjuu za The Times oštro kritizirao Zelenskog, optužujući ga za autoritarne metode upravljanja. Dva vodeća ukrajinska političara, nekoć saveznici, sada su u javnom sukobu. Njihov dugogodišnji nesuglasice prerasle su u otvoreni politički obračun, a Kličko je u nezavidnoj poziciji. Zelenski je, koristeći ovlasti tijekom ratnog stanja, uspostavio paralelni vojni autoritet u Kijevu, čime je direktno ugrozio Kličkove ovlasti kao gradonačelnika.

Istodobno, antikorupcijska kampanja "Čisti grad" dovela je do uhićenja sedam Kličkovih suradnika, dok su troje pod istragom. Ovi događaji poklopili su se s glasinskim najavama da Kličko ponovno razmišlja o kandidaturi za predsjednika, iako je 2014. odustao od te ideje.

Kličko, 53-godišnji bivši boksač, uzvratio je optužbama da administracija Volodimira Zelenskog ometa rad gradske uprave kroz "upade, ispitivanja i montirane slučajeve", onemogućujući gradskim vijećnicima donošenje odluka. "Ovo je gušenje demokracije pod izgovorom rata", izjavio je za The Times. "Upozorio sam da se u Ukrajini osjeća autoritarnost. Sada je to očito."

Sukob ima i osobnu dimenziju. Kada je Kličko u veljači kritizirao Zelenskog zbog strategije pregovora, predsjednik mu je podrignuo, nazvavši ga "odličnim sportašem, ali ne i govornikom".

Kličko tvrdi da Zelenski koristi ratno stanje za preuzimanje ovlasti od izabranih gradonačelnika, postavljajući vojne uprave diljem zemlje. "Mnogi gradonačelnici su uplašeni, ali mene štiti moja prepoznatljivost. Teško je smijeniti gradonačelnika Kijeva kojeg poznaje cijeli svijet", kaže Kličko. "Zato me žele diskreditirati i uništiti."

No, analitičari ističu dublje uzroke sukoba. Politolog Volodimir Fesenko smatra da uhićenja odražavaju stvarnu korupciju u kijevskoj upravi. "Nije samo politika u pitanju, postoje stvarni problemi", rekao je. "Kijev ima veliki budžet, a određeni poslovni krugovi bliski predsjedniku žele kontrolu nad tim novcem." Fesenko je dodao da se sredstva namijenjena obrani često preusmjeravaju u građevinske projekte. "U Donbasu se grade parkovi i stadioni dok je fronta odmah iza ugla", primijetio je.

Građani Kijeva čude se zašto se, usred ruskih napada, grade neboderi umjesto skloništa, škola ili bolnica. Mnogi projekti koriste tzv. "toaletnu shemu" – investitori postave privremeni WC na javnom zemljištu, a zatim, uz podmićivanje i pravne rupe, izgrade neboder.

Nekoliko Kličkovih suradnika optuženo je za nepravilnosti pri izdavanju građevinskih dozvola. Bivši zamjenik gradonačelnika Petro Olenić optužen je za primanje mita kako bi pomogao izbjegavanju mobilizacije, dok je bivši vijećnik Denis Komarnitski, pod istragom zbog pronevjere, pobjegao u Austriju. Kličko tvrdi da je već otpustio osmero od deset spornih dužnosnika. "U gradskoj upravi radi 300 tisuća ljudi. Korupcija se događa, ali reagiramo brzo i surađujemo s istragom", kaže.

Kritike na račun Kličkove uprave traju godinama. Kijev se suočava s prometnim gužvama, obećana četvrta linija metroa nije izgrađena, a neke postojeće stanice zatvorene su zbog lošeg održavanja. Grad se oslanja na zastarjele "maršrutke" – privatne minibusove koji prihvaćaju samo gotovinu i zagađuju zrak.

Kličko optužuje ured Zelenskog i stranku Sluga naroda za širenje laži i manipulacija kako bi ga diskreditirali. Zelenski je prošle godine imenovao Timura Tkačenka za šefa vojne uprave u Kijevu, koji je postao Kličkov glavni rival. Tkačenko je podrignuo Klička, rekavši da "nije uspio zatvoriti ni bordel u podrumu svoje zgrade", aludirajući na striptiz klub Tootsies, zatvoren zbog istrage o trgovini ljudima. Klub se nalazi u zgradi u vlasništvu braće Kličko, ali gradonačelnik tvrdi da nema veze s tim poslovanjem. Tkačenko je oštar: "Korupcija cvate, od gradilišta do groblja, a to ne može proći bez znanja gradske vlasti. Kličko je na vlasti više od desetljeća, bez transparentnosti i s mnoštvom sumnjivih shema. Kijev zaslužuje bolje", navodi The Times.