Iva Rinčić i Marko Filipović u borbi za Rijeku: 'Vodili smo pozitivnu kampanju'

Građani Rijeke danas su izašli na birališta u drugom krugu lokalnih izbora kako bi odlučili tko će voditi njihov grad u iduće četiri godine. S jedne strane je Iva Rinčić, koju podržavaju Akcija mladih, Unija Kvarnera, Centar, Hrvatska stranka umirovljenika, Fokus i Alternativa 101. Ona je u prvom krugu osvojila impresivnih 41,07% glasova, šokiravši političku scenu i gurnuvši SDP, nakon 35 godina neprekinute vladavine, s trona.

S druge strane je Marko Filipović, dosadašnji gradonačelnik, koji je kao nezavisni kandidat osigurao 18,88% glasova, dovoljno za ulazak u drugi krug, ali uz gorak okus za njegovu bivšu stranku, SDP, čija je kandidatkinja Sandra Krpan završila tek na trećem mjestu s 15,46%. Ovaj rasplet označava povijesni trenutak za Rijeku, koja po prvi put u novijoj eri neće imati gradonačelnika iz redova SDP-a, ali možda dobije prvu gradonačelnicu u 50 godina.

- Atmosfera je odlična, hvala svima što su došli. Žao mi je zbog niske izlaznosti, ali nadamo se dobrim rezultatima i da je naša pozitivna kampanja doprla do srca Riječana i da će konačno dobiti promjenu koju su podržali u prvom krugu - kazala je Iva Rinčić u javljanju iz svog stožera u kafiću El Rio na Jadranskom trgu, gdje se u iščekivanju rezultata okupio znatan broj ljudi, atmosfera pozitivna, a okupljeni uzbuđeno čekaju rezultate uz jelo i piće. Ivi Rinčić čestitaju na dosadašnjem rezultatu, donose joj bukete cvijeća...

Foto: Snježana Bičak

- Odaziv je nešto manji nego u prvome krugu, moguće je da su se ljudi već i umorili od izbora, ovo su ipak već šesti izbori u ovoj superizbornoj godini - kazao je pak Marko Filipović.

- Odaziv je rekao bih standardno riječki, došli smo do oko 30%. Produženi je vikend sigurno jednim dijelom utjecao na to. No Riječani i Riječanke uvijek su znali odabrati, mislim da sam vodio pozitivnu kampanju i uspio uvjeriti većinu da mi poklone svoje povjerenje - zaključio je.

Iva Rinčić, rođena Riječanka (1975.), redovita je profesorica na Sveučilištu u Rijeci, s doktoratom iz bioetike i bogatim akademskim opusom. U lokalnu politiku ušla je prije četiri godine kao nezavisna kandidatkinja, obnašajući funkcije vijećnice u Gradskom vijeću Rijeke i Županijskoj skupštini. Njezina kampanja fokusirana je na demografsku obnovu, izgradnju povoljnih stanova, nove vrtiće, besplatan javni prijevoz za učenike, studente i umirovljenike te stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, upozoravajući na alarmantan podatak da je Rijeka u posljednjim desetljećima izgubila oko 40.000 stanovnika. Rinčić, koja je i prva žena na čelu Hrvatskog bioetičkog društva, naglašava autentičnost i otvorenost, a njezina ju je nestranačka pozicija, unatoč podršci šest stranaka, učinila privlačnom biračima zasićenim tradicionalnim podjelama.

Marko Filipović, donedavni član SDP-a i aktualni gradonačelnik, u drugi krug ulazi s porukom da je "drugi krug potpuno druga utakmica". Nakon što nije dobio podršku svoje bivše stranke za novu kandidaturu, krenuo je samostalno, ističući da Riječani i Riječanke prepoznaju što je radio protekle četiri godine. Njegova kampanja za drugi krug fokusirana je na postignuća u prethodnom mandatu i kontinuitet upravljanja. Njegov razlaz sa SDP-om i kandidatura Sandre Krpan, njegove donedavne zamjenice, unijeli su, komentirali su mnogi, konfuziju u biračko tijelo, a pad SDP-ove "crvene utvrde", kako su Rijeku nazivali zbog 32-godišnje neprekinute vlasti te stranke, odjeknuo je hrvatskom političkom scenom.