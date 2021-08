VIDEO Nevjerojatan prizor: Voditelj govorio ljudima da se ne boje dok su iza njega bili talibani s puškama

Na internetu se pojavila nevjerojatna snimka iz afganistanskog Peace Studio’s Pardaza koji emitira političke debate. Naime, prema pisanju medija, najmanje osam talibana upalo je u televizijski studio. Htjeli su razgovarati s voditeljem programa.

Kraća verzija snimke prikazuje voditelja koji ljudima govori da se ne boje, dok u njegovoj pozadini stoje talibani naoružani automatskim puškama.

– Naoružani talibani stoje iza prestravljenog voditelja kojeg su natjerali da ljudima kaže da se ne boje. Nevjerojatno. Talibani su sinonim za strah – komentirao je snimku iranski novinar Masih Alinejad dok je BBC-jeva dopisnica Yalda Hakim napisala: "Politička debata na televiziji uživo. Naoružani vojnici prate što će voditelj reći. Surealno."

Afghanistan TV - surreal



This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE