VIDEO Nepalac otkrio kako živi u Hrvatskoj: 'Zimi je teško, ali zaradim dovoljno'

Rastući broj stranih radnika u gradovima diljem zemlje sve je primjetniji. Ti ljudi plaćaju kako bi prešli pola svijeta i u Hrvatskoj imali bolju šansu za miran i ugodan život s dovoljno visokim primanjima da oni i njihove obitelji mogu preživjeti. Zbog jezične barijere naši novi susjedi uglavnom su nam nepoznati, zbog čega su reporteri Pixsella odlučili pokušati doznati nešto više o njihovim životima, dolasku u Hrvatsku i poslovima kojima se bave.

U zagrebačkoj Martićevoj ulici s njima je pričao strani radnik iz Nepala kojemu je agencija tamo pronašla smještaj. Ovdje radi kao dostavljač, a živi s još osmoricom muškaraca. Najam stana s čajnom kuhinjom u kojemu spavaju u jednoj sobi u metalnim krevetima na kat plaćaju 250 eura po osobi mjesečno.

"Ponekad zaradim dovoljno, ponekad ne. Zimi je teško, ali moguće je. Zaradim oko 1000 eura" rekao je dostavljač, pojasnivši da zapravo mora zaraditi oko 2000 eura, jer osim stanarine ima i druge troškove te ukupno mora izdvojiti 920 eura mjesečno kako bi ih podmirio.

Kaže da u stanu kuhaju, ali nemaju stol za kojim bi zajedno jeli. "Samo krevet i to je to", pitala je novinarka, na što je odgovorio potvrdno. Četvorica cimera su iz iste regije dok je preostalih pet stiglo iz istočnog Nepala. Odjeću vješaju po konstrukcijama kreveta, kao i torbe različitih dostavljačkih službi za koje rade.

"Stan nam je pronašla agencija. Moramo im platiti i 250 do 400 eura ako želimo pronaći novi posao, no ja to nisam napravio" nasmijao se sugovornik. On je posao dobio preko prijatelja, te je tako izbjegao dodatni trošak.

