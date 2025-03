VIDEO Neobičan poziv 'u pomoć': Policiju iznenadio zahtjev dječaka koji je nazvao 911, evo što je tražio

Bennett iz Oklahome nedavno je postao internetska senzacija nakon što je nazvao hitnu službu 911 s neobičnim zahtjevom. Njegov "hitan slučaj" nije uključivao vatru, provalu ili medicinsku potrebu, već – krafne! Policijska uprava Moore podijelila je audio snimku razgovora između malog Bennetta i policajca na svojim društvenim mrežama. U prvom pozivu, Bennett je uglavnom nerazgovijetno brbljao prije nego što je prekinuo vezu. Međutim nije se obeshrabrio pa je nazvao ponovno, ovaj put malo jasnije izražavajući svoju želju.

Nothing like calling in to report an emergency need for donuts. #MPD knows that need all too well. Moore Dispatch had this fun interaction with a toddler that we just had to share! #donuts #emergencydonuts #dispatch #whatsthenumberfor911 pic.twitter.com/Zoomn9xt9P