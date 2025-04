FOTO Objavljene nove ratne karte, Rusi krenuli u veliku ofenzivu: Jedan grad bit će na udaru

Borbe duž granice između ruske regije Kursk i ukrajinske regije Sumi postupno jenjavaju. Obje su vojske sada vjerojatno usredotočene na preraspodjelu jedinica koje su provele kraj zime angažirane u bitci za Sudžu na druge bojišnice. U središnjem dijelu Donbasa ruske snage završile su pregrupiranje i pokrenule svoju prvu veliku proljetnu ofenzivu. Do sada su probili ukrajinsku obranu sjeverno od Toretska i u jednom naletu napredovali na pola puta do Kostiantynivke. Ovaj grad, koji s juga štiti aglomeraciju Kramatorsk-Sloviansk u sjevernom Donbasu, vjerojatno će biti jedan od glavnih ciljeva ofenzive, piše portal Meduza.

Pogranična regija Kursk

Foto: Meduza.io

Nakon nekoliko tjedana borbi, ruske su snage ponovno zauzele selo Gujevo od ukrajinskih trupa južno od Sudže. Sada su oko pet kilometara od granice, uz rijeku Psel. Doći do ostatka puta tamo neće biti lako: za razliku od teritorija zapadno od Sudzhe, gdje su ukrajinske snage izgubile svoju glavnu liniju opskrbe — cestu Sudzha–Sumi — u području Gujeva, još uvijek imaju solidan logistički sustav. Istovremeno, ruske trupe ometaju teško pristupačni tereni, šume i močvare duž obala Psela. Sljedeći utvrđeni ukrajinski položaj nalazi se u Gornalskom samostanu Svetog Nikole, tri kilometra od Gujeva, uz rijeku. Zapadno od Gujeva, ruske snage su stigle do granične kontrolne točke Sudža, ali još nisu pokušale napredovati dalje u ukrajinsku regiju Sumi duž ovog dijela granice.

Ruske trupe su uspostavile mostobran zapadnije u regiji Sumi. Zauzeli su selo Basovka, ali se do sada nisu uspjeli probiti do glavnog ukrajinskog logističkog čvorišta u Yunakivki duž ceste Sudzha-Sumy kroz selo Loknya. Druga ruska skupina radi na tome da potisne ukrajinske snage, koje su u ožujku prešle granicu u regiju Belgorod, sa svojih položaja, oko 20 kilometara istočno od Gujeva. Ruske snage ponovno su zauzele veći dio sela Demidovka.

Samo nekoliko jedinica od onih koje su sudjelovale u odlučujućoj bitci oko Sudže početkom ožujka sudjeluje u sukobima u blizini granice. S ruske strane, tu su izolirane jedinice zračno-desantnih i mornaričkih snaga koje su se borile u regiji Kursk. Primjerice, u ofenzivi na Basovku sudjeluje jedna od tri desantno-jurišne pukovnije iz sastava 76. zračno-jurišne divizije. Na ukrajinskoj strani su se čitave brigade nakon napuštanja Sudže povukle iz borbe, a njihova trenutna lokacija je nepoznata. Vjerojatno je većina snaga iz ruske i ukrajinske skupine povučena radi oporavka i kasnije će biti preraspoređena na druge bojišnice.

Ova vrsta pregrupiranja traje nekoliko tjedana ili čak mjeseci, posebno ako su jedinice pretrpjele velike gubitke. Ostaje nejasno kamo će sljedeće biti poslane jedinice ruske grupacije iz regije Kursk.

Pokrovsk i Velika Novoselka

Foto: Meduza.io

Ruske snage nastavljaju prodor prema Novopavlivki u regiji Dnjepropetrovsk s juga i istoka, kao i prema ušću rijeka Mokri Yaly i Vovcha kod sela Komar. Ako bude uspješna, ova opsežna operacija mogla bi zaprijetiti slomom cijele ukrajinske fronte između Pokrovska i Kurakhova, čineći obranu Pokrovska znatno težom. Na južnom krilu ove ofenzive (od osvojenog regionalnog centra Velyka Novosilka), ruske snage su došle do predgrađa sela Shevchenko, koje je dom najvećeg (ali nerazvijenog) ležišta litija u Ukrajini.

Toretsk i Kostiantynivka

Foto: Meduza.io

Nakon dovršetka pregrupiranja, ruske snage ne samo da su uspjele potisnuti ukrajinske snage iz većeg dijela Toretska — uključujući središte grada, nad kojim su ukrajinske trupe preuzele djelomičnu kontrolu tijekom svoje protuofenzive u veljači — već su se i duboko probile u ukrajinsku obranu između Toretska i grada Kostiantynivka.

Sjeverno od Toretska, ruska se kolona probila do Pleshchiivka, smještenog na pola puta između Toretska i Kostiantynivka. Nije jasno jesu li ruske snage uspjele osigurati ovu poziciju. Međutim, ruske trupe su također primijećene na zapadu, nakon što su napredovale s istoka do sela Shcherbynivka i Leonidivka na zapadnoj periferiji aglomeracije Toretsk. Čini se vjerojatnim da je ukrajinska obrana (konkretno, brigade ukrajinskog Ministarstva unutarnjih poslova) u ovom području probijena. Ukrajinske snage možda su se već povukle i sa sjevernih periferija i iz četvrti Zabalka na jugozapadu grada. Istodobno, ruske snage pokušavaju s jugozapada okružiti preostalu ukrajinsku obranu u aglomeraciji Toretsk. Ruske trupe napreduju duž dva smjera - kroz Oleksandropil i Kalynove, idući prema Kostiantynivka. Ukoliko ukrajinske snage ne ojačaju svoju obranu duž Toretsk fronta, ruske snage bi mogle doći do južnih predgrađa Kostiantynivka u roku od nekoliko tjedana, što bi drastično oslabilo položaj ukrajinskih snaga duž cijele fronte od Chasiv Yar do Pokrovsk.