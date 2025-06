VIDEO Ukrajinci objavili snimku napada na Krimski most: 'Minirali smo ga. Operacija je trajala nekoliko mjeseci'

Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) izvela je treći napad na Krimski most tijekom rata velikih razmjera, minirajući i oštećujući njegove podvodne nosače, objavila je SBU 3. lipnja. "Operacija je trajala nekoliko mjeseci. Agenti SBU-a minirali su nosače ove ilegalne gradnje", rekao je SBU na Telegramu. Izgrađen nakon ruske ilegalne okupacije Krima 2014. godine, Krimski most ključna je opskrbna i transportna ruta ruskih snaga do okupiranih ukrajinskih teritorija. Oko 14 sati oglasila se nova uzbuna na područuju Krimskog mosta i cijelog Krima. Javili su o eksplozijama na području mosta.

"I danas, bez nanošenja ikakvih civilnih žrtava, prvi eksploziv aktiviran je u 4:44 ujutro", priopćila je SBU. Podvodni nosači stupova mosta teško su oštećeni na dnu jer je detonirano 1100 kilograma eksploziva u ekvivalentu TNT-a, navodi se u priopćenju. Operaciju, koja slijedi nakon masovnog napada dronom SBU-a na rusko strateško zrakoplovstvo 1. lipnja, osobno je nadzirao šef agencije Vasyl Maliuk. Most je pretrpio značajnu štetu tijekom dva prethodna ukrajinska napada u listopadu 2022. i srpnju 2023., iako nijedan od njih nije uspio zaustaviti most.

Izgradnja mosta, poznatog i kao Kerčki most, ima značajnu simboličku vrijednost, budući da je projekt vrijedan 4 milijarde dolara bio politička izjava osmišljena kako bi se potvrdila ruska nezakonita aneksija Krimskog poluotoka. Rusko Ministarstvo obrane prethodno je tvrdilo da su tri ukrajinska drona oborena iznad Krima tijekom noći 3. lipnja. Istog dana, Krimski most je bio zatvoren za promet između 6 i 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema lokalnim Telegram kanalima. Telegram kanal Mash izvijestio je da je ukrajinski dron oboren iznad mosta, a njegovi ostaci pali su na cestu. Prema proukrajinskom Telegram kanalu Crimean Wind , most je zatvoren radi inspekcije, moguće radi utvrđivanja štete.

Ruski izvori navode da je mosta zatvoren i da se provjerava šteta. Ruski telegram kanali prenose informacije kako se eksplozija dogodila u blizini jednog od nosača mosta, ali zahvaljujući ojačanoj obrani, sama konstrukcija je ostala neozlijeđena. Eksplozija je pogodila samo zaštitne barijere, a dio krhotina je razasut po cesti. Promet je nakratko bio zaustavljen, ali je nastavio se normalno funkcionirati. Ruski izvori tvrde kako nisu točne ukrajinske tvrdnje o "miniranju" mosta, već da dostupni dokazi ukazuju na korištenje podvodnih dronova poput Marichke ili Toloke , razvijenih od 2023. Tvrde i da se promet odvija normalno sada.