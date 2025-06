Rusi pripremaju masovnu odmazdu, ali to neće biti nuklearni protunapad: Stručnjaci objasnili i zašto?

Nakon masovnog napada ukrajinskih dronova na ruske zračne baze, postavlja se pitanje: Kako će Moskva reagirati? Stručnjaci očekuju odlučan odgovor. Uništavanje desetaka zrakoplova značajno slabi sposobnosti ruskih nuklearnih snaga. WELT TV razgovarao je s Carlom Masalom, profesorom međunarodne politike na Fakultetu političkih i društvenih znanosti Sveučilišta Bundeswehr u Münchenu. "Ruski odgovor će sigurno biti balističkim raketama, krstarećim raketama i dronovima. Mete nisu jasne, ali mislim da će Kijev biti u fokusu. Također nije nemoguće da detoniraju još jedan "Orešnik". Stoga će biti odgovora, i to masovnog, ali unatoč ruskim kampanjama dezinformiranja, neće biti nuklearnog", objasnio je Masala.

"Putin vjerojatno neće ovo prihvatiti mirno. Jedan od stupova takozvane nuklearne trijade ozbiljno je oslabljen, a to ne može biti u interesu Rusije. Drugo, Ukrajinci pokazuju da mogu djelovati duboko u ruskom zaleđu. Ne s dronovima dugog dometa, već krijumčarenjem svojih dronova u Rusiju, na primjer, na kamionima parkiranim u blizini zračnih luka, s kojih mogu izvoditi napade. Ukrajinci također jasno daju do znanja da nisu samo u defenzivi, na primjer u Donbasu, gdje moraju odbiti ruske napade ili se čak povući. Savršeno su sposobni provoditi ofenzivne operacije. To šalje jasan signal državama koje podržavaju Ukrajinu: Ova podrška se isplati. Jer Ukrajina je sasvim sposobna učiniti stvari koje se od nje ne bi očekivalo", dodao je.

Masala je kazao da dronovi igraju središnju ulogu na obje strane. "Pitanje je sada tko koristi bolju tehnologiju i bolje ih štiti od obrambenih mjera. Mnogo se toga razvilo u ovom području u posljednjih godinu i pol. Imamo informacije da se umjetna inteligencija sada koristi i u tim dronovima. To znači da ciljanje postaje lakše. Dron je sada postao središnje oružje – za izviđanje, napad i obranu", naglasio je.

Istočnoeuropski istraživač Alexander Dubowy kaže da ne očekuje dramatičan odgovor. "Bombarderi koje je uništila Ukrajina dio su ruske nuklearne trijade. Rusija bi zapravo trebala odgovoriti u skladu s tim. Ali to se neće dogoditi: 'Nuklearni protunapad bio bi razoran za Rusiju"', kaže. Rusija bi time priznala da ne može postići nikakav napredak konvencionalnim sredstvima – i istovremeno izgubila podršku svojih posljednjih preostalih saveznika. "Putin nema što dobiti upotrebom nuklearnog oružja, ali ima sve za izgubiti", kazao je, javlja 20min.ch.

"Ovo je sramota za Putina. Ukrajina je razotkrila Rusiju i pokazala svijetu da je Rusija slabija nego što misli. Ruska sposobnost da je odvrati kao supersila postaje sve manje učinkovita. Čak će i navodni saveznici poput Kine i Irana primijetiti oronulo stanje Rusije. Stajat će uz Rusiju samo dok ona služi njihovim interesima", kazao je na pitanje oko napada Ukrajinaca na bombardere.

Vojni stručnjak Alexandre Vautravers kaže da će Rusija sigurno uzvratiti. "Međutim, klasičan uzvratni udar sa stotinama projektila malo je vjerojatan, jer se Rusija sada više oslanja na dnevne napade kako bi Ukrajinu držala pod stalnim pritiskom, dodao je. "Odgovor će se manje ticati slanja još projektila, a više napada na nove, prethodno pošteđene ciljeve i infrastrukturu", dodao je.