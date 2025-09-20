Kosili travu pa izazvali raspravu među Hrvatima: 'Pa takvu satnicu nemaju ni inženjeri u Njemačkoj!'

Na društvenim mrežama pojavila se objava Hrvata koji je otkrio da se bavi košnjom travnjaka, a njegova priča izazvala je lavinu reakcija. On i kolega pozvani su na Mali Lošinj gdje su za košnju travnjaka od 2000 četvornih metara, na kojoj su radili oko šest sati, svaki dobili dnevnicu od 250 eura.

"Je li 250 eura previsoka dnevnica za posao koji mi radimo?“ upitao je u objavi, izazvavši žustru raspravu. Komentari su bili podijeljeni – dok jedni tvrde da je to sasvim poštena zarada za težak fizički rad "Kome je previše, neka kosi sam), drugi su uvjereni da je cijena pretjerana "42 eura sat, pa to nemaju ni inženjeri u Njemačkoj“. Bilo je i ironičnih opaski poput: "Vi kao da zlatne ruke imate, o čemu pričamo“ ili "Krvavih 250 eura“.