PREVIŠE ILI NE?

Kosili travu pa izazvali raspravu među Hrvatima: 'Pa takvu satnicu nemaju ni inženjeri u Njemačkoj!'

Košnja na Malom Lošinju podijelila mišljenja na društvenim mrežama
TikTok/Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 08:20

"Je li 250 eura previsoka dnevnica za posao koji mi radimo?“ upitao je u objavi, izazvavši žustru raspravu

Na društvenim mrežama pojavila se objava Hrvata koji je otkrio da se bavi košnjom travnjaka, a njegova priča izazvala je lavinu reakcija. On i kolega pozvani su na Mali Lošinj gdje su za košnju travnjaka od 2000 četvornih metara, na kojoj su radili oko šest sati, svaki dobili dnevnicu od 250 eura.

@dodoidosen Je li 250 eura pre visoka dnevnica za naš posao? #parkside #stihl ♬ original sound - DODO&DOŠEN krčenje terena

"Je li 250 eura previsoka dnevnica za posao koji mi radimo?“ upitao je u objavi, izazvavši žustru raspravu. Komentari su bili podijeljeni – dok jedni tvrde da je to sasvim poštena zarada za težak fizički rad "Kome je previše, neka kosi sam), drugi su uvjereni da je cijena pretjerana "42 eura sat, pa to nemaju ni inženjeri u Njemačkoj“. Bilo je i ironičnih opaski poput: "Vi kao da zlatne ruke imate, o čemu pričamo“ ili "Krvavih 250 eura“.
Komentara 5

Pogledaj Sve
CA
cane69
08:50 20.09.2025.

Pa to je jedan platio toliko za košnju i sumnjam da će nači još takvih.

Avatar Medeni
Medeni
08:46 20.09.2025.

Neki ljudi za 35 godina staža dobiju mirovinu 400 eura. Ja mislim da je OK da za dva dana zaradite mirovinu.

Avatar pendreck
pendreck
09:18 20.09.2025.

Još malo pa ćemo uvoziti radnu iz Njemačke... isplati se

