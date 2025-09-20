Kosili travu pa izazvali raspravu među Hrvatima: 'Pa takvu satnicu nemaju ni inženjeri u Njemačkoj!'

Na društvenim mrežama pojavila se objava Hrvata koji je otkrio da se bavi košnjom travnjaka, a njegova priča izazvala je lavinu reakcija. On i kolega pozvani su na Mali Lošinj gdje su za košnju travnjaka od 2000 četvornih metara, na kojoj su radili oko šest sati, svaki dobili dnevnicu od 250 eura.
@dodoidosen Je li 250 eura pre visoka dnevnica za naš posao? #parkside #stihl ♬ original sound - DODO&DOŠEN krčenje terena
"Je li 250 eura previsoka dnevnica za posao koji mi radimo?“ upitao je u objavi, izazvavši žustru raspravu. Komentari su bili podijeljeni – dok jedni tvrde da je to sasvim poštena zarada za težak fizički rad "Kome je previše, neka kosi sam), drugi su uvjereni da je cijena pretjerana "42 eura sat, pa to nemaju ni inženjeri u Njemačkoj“. Bilo je i ironičnih opaski poput: "Vi kao da zlatne ruke imate, o čemu pričamo“ ili "Krvavih 250 eura“.
PADAJU REKORDI
FOTO Idete na Oktoberfest? Evo koliko stoji krigla piva, voda iz slavine, pola pilića, svinjsko pečenje...
PRODAJE SE
FOTO Stan na ekskluzivnoj lokaciji u Zagrebu: Ima terasu od 21 kvadrata s koje se pruža predivan pogled
2
ŠALŠA DOBA GODINE
FOTO Doris Pinčić Guberović pokazala nesvakidašnji plod rada na kojem bi joj pozavidjeli mnogi
Mit razbijen
Pa to je jedan platio toliko za košnju i sumnjam da će nači još takvih.