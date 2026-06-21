VIDEO Ako se bojite zmija, možda ne želite pogledati ovo! Snimka iz susjedstva izazvala nevjericu

Nesvakidašnja scena zabilježena je u Jajcu, gdje je jedna zmija pokazala vještinu koja je iznenadila mnoge prolaznike. Na snimci objavljenoj na Facebook stranici Jajce Online vidi se kako se životinja s lakoćom uspinje uz vanjski zid kuće, prianjajući uz podlogu i polako napredujući prema vrhu. Iako mnogi zmije povezuju isključivo s travom, kamenjarom ili šumskim područjima, stručnjaci upozoravaju da pojedine vrste mogu biti vrlo spretni penjači. U potrazi za hranom, zaklonom ili hladovinom tijekom vrućih dana, nerijetko se penju na stabla, ali i na hrapave zidove objekata.

Zbog toga građanima savjetuju dodatni oprez, osobito onima koji žive u prizemnim kućama ili u blizini zelenih površina. Preporučuje se postavljanje zaštitnih mrežica na prozore i balkonska vrata te redovito održavanje okućnice kako bi se smanjila mogućnost dolaska glodavaca, koji su zmijama važan izvor hrane. Ako se ipak susretnete sa zmijom, stručnjaci savjetuju da ne paničarite i ne pokušavate je sami ukloniti. Najsigurnije je udaljiti se i o svemu obavijestiti nadležne službe.