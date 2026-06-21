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SNIMLJENO U JAJCU

VIDEO Ako se bojite zmija, možda ne želite pogledati ovo! Snimka iz susjedstva izazvala nevjericu

Facebook/Screenshot
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 09:41

Stanovnike jednog naselja u Jajcu iznenadio je prizor koji se ne viđa svaki dan. Velika zmija snimljena je kako se bez većih poteškoća penje uz gotovo potpuno okomiti zid stambene kuće, a video je ubrzo privukao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Nesvakidašnja scena zabilježena je u Jajcu, gdje je jedna zmija pokazala vještinu koja je iznenadila mnoge prolaznike. Na snimci objavljenoj na Facebook stranici Jajce Online vidi se kako se životinja s lakoćom uspinje uz vanjski zid kuće, prianjajući uz podlogu i polako napredujući prema vrhu.  Iako mnogi zmije povezuju isključivo s travom, kamenjarom ili šumskim područjima, stručnjaci upozoravaju da pojedine vrste mogu biti vrlo spretni penjači. U potrazi za hranom, zaklonom ili hladovinom tijekom vrućih dana, nerijetko se penju na stabla, ali i na hrapave zidove objekata.

Zbog toga građanima savjetuju dodatni oprez, osobito onima koji žive u prizemnim kućama ili u blizini zelenih površina. Preporučuje se postavljanje zaštitnih mrežica na prozore i balkonska vrata te redovito održavanje okućnice kako bi se smanjila mogućnost dolaska glodavaca, koji su zmijama važan izvor hrane. Ako se ipak susretnete sa zmijom, stručnjaci savjetuju da ne paničarite i ne pokušavate je sami ukloniti. Najsigurnije je udaljiti se i o svemu obavijestiti nadležne službe.
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Ključne riječi
jajce zmija

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