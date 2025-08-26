Naši Portali
26.08.2025.
GORE POŽARI DILJEM GRADA

VIDEO Izbili masovni neredi: Stotine maskiranih tinejdžera izašlo na ulice, napadnut i političar

Večernji.hr
26.08.2025.
u 11:08

Neredi su se nastavili i u ponedjeljak, što znači da napetosti još nisu splasnule

Lausanne je u nedjelju ujutro bio poprište nemira nakon što je 17-godišnjak izgubio život u policijskoj potjeri. Prema policiji, mladić je bježao na ukradenom skuteru oko 4 sata ujutro. Policijski automobil ga je pratio s plavim svjetlima s udaljenosti od više od sto metara, no tinejdžer je pri prelasku preko ležećih policajaca izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid garaže. Unatoč naporima za oživljavanje, preminuo je na licu mjesta.

Švicarski mediji prenose da je poginuli mladić bio migrantskog podrijetla, što je dodatno pogoršalo ionako napete odnose između imigrantskih zajednica i lokalnih vlasti. Već do večeri više od stotinu maskiranih tinejdžera okupilo se u okrugu Prélaz. Bacali su vatromet na policiju, prevrtali i palili kante za smeće, a oštećen je i autobus. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima, dok su vatrogasci gasili požare.

Lokalni vijećnik Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller bio je na mjestu događaja i napadnut. U objavi na društvenim mrežama opisao je kako ga je deset do petnaest osoba okružilo i udaralo. Schaller je rekao da je dobro, ali je poručio da grad treba vratiti pod kontrolu. SVP, koja se snažno protivi, kako tvrdi, nekontroliranoj imigraciji, zagovara strože mjere za regulaciju dolaska novih stanovnika. Neredi su se nastavili i u ponedjeljak, pokazujući da napetosti još nisu splasnule, navodi Metro.

OD
Odvijac
11:27 26.08.2025.

Sada će vidjeti migranti kada Švicarac kaže da je dosta, pa opali op bubrezima i poćera sve van države koji misle raditi nered. Nešto o čemu jedna Njemačka sada može samo sanjati.

CR
crocro
11:51 26.08.2025.

Nije to a i neće biti slučaj samo u Švicarskoj, to će se događati u cijeloj Europi koja je prigrlila i pozvala migrante da dođu u Europu širom otvorenih vrata. Zanemarili su što su pozvali ljude sasvim druge kulture, drugih kulturnih vrijednosti, drugih običaja, drugačijih pogleda na ponašanje u zajednici, pozvali su ljude koji nameću svoju kulturu i volju domaćinima, a sve to europljanima nije dovoljna pouka da su već trebali sve vratiti u svoje matične zemlje i to masovno brodovima, zrakoplovima, željeznicom i autobusima. A sada su domaćini zatečeni jer nama više načina da se vrijeme vrati unazad. Moglo bi se reći: "Tražili ste, gledajte". Istinska Europa je nestala, dolazi vrijeme kada će europljani postati migranti u neke druge dijelove svijeta. Europa će postati mjesto nekih drugih naroda, drugih običaja i drugih vrijednosti jer će europske vrijednosti na koje se pozivamo, nestati, Europa će postati mjesto nesigurnosti i sve češćih opasnosti. Sada više neće moći niti primjeniti represivne mjere prema migrantima, jer će oni organizirati odmazde, kao i u ovome slučaju. Zašto je bježao policiji, valjda se tako radi u njegovoj zemlji. Njegovi u znak podrške uništavaju državu koja ih je primila. Sve je to Europa i zaslužila, jer ne zna naći rješenje za spas. Ili neće.

AU
autotunepickice
12:07 26.08.2025.

90% kriminala na zapadu dolazi od migranata. Poraz zapadanih država sa politikom migranata !

