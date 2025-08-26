VIDEO Izbili masovni neredi: Stotine maskiranih tinejdžera izašlo na ulice, napadnut i političar

Lausanne je u nedjelju ujutro bio poprište nemira nakon što je 17-godišnjak izgubio život u policijskoj potjeri. Prema policiji, mladić je bježao na ukradenom skuteru oko 4 sata ujutro. Policijski automobil ga je pratio s plavim svjetlima s udaljenosti od više od sto metara, no tinejdžer je pri prelasku preko ležećih policajaca izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zid garaže. Unatoč naporima za oživljavanje, preminuo je na licu mjesta.

Švicarski mediji prenose da je poginuli mladić bio migrantskog podrijetla, što je dodatno pogoršalo ionako napete odnose između imigrantskih zajednica i lokalnih vlasti. Već do večeri više od stotinu maskiranih tinejdžera okupilo se u okrugu Prélaz. Bacali su vatromet na policiju, prevrtali i palili kante za smeće, a oštećen je i autobus. Policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima, dok su vatrogasci gasili požare.

🇨🇭🔥A White man was chased by approximately 50 migrant youths in Switzerland and brutally attacked.



They scream, "He's fascist!"



Somehow, he managed to escape, which may have saved his life.



He was chased after riots broke out in the city of Lausanne. There, a 17-year-old… pic.twitter.com/WWethjGRgl — Remix News & Views (@RMXnews) August 25, 2025

Lokalni vijećnik Švicarske narodne stranke (SVP) Thibault Schaller bio je na mjestu događaja i napadnut. U objavi na društvenim mrežama opisao je kako ga je deset do petnaest osoba okružilo i udaralo. Schaller je rekao da je dobro, ali je poručio da grad treba vratiti pod kontrolu. SVP, koja se snažno protivi, kako tvrdi, nekontroliranoj imigraciji, zagovara strože mjere za regulaciju dolaska novih stanovnika. Neredi su se nastavili i u ponedjeljak, pokazujući da napetosti još nisu splasnule, navodi Metro.

Zweite Nacht der Wut und Rache in Lausanne. Nachdem am Samstag der 17 jährige Marvin M. bei einer Verfolgungsjagt durch die Bullen ums Leben kam, trafen sich letzte Nacht wieder mehrere hundert Menschen und griffen die Polizei an.



Die Lausanner Bullen töten immer wieder, ohne.. pic.twitter.com/idzJIDcbT3 — gegen_oben (@gegen_oben) August 26, 2025