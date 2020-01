VIDEO Autobus propao u rupu koja se otvorila na cesti, ima mrtvih

Najmanje šest ljudi je poginulo, a 16 ih je ranjeno nakon što se na cesti u Kini otvorila ogromna rupa. U rupu je propao autobus i nekoliko pješaka.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak navečer ispred bolnice u gradu Xining. Još se ne zna točan broj stradalih ni koliko je osoba bilo u autobusu. Promjer rupe je oko 10 metara, piše BBC.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.



Explosions and fire are visible from the sinkhole.



This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX