Veterinarska inspekcija zabilježila nepropisnu pregradu u skloništu, o nekastriranim psima ni slova

Otkad su još krajem listopada upozorile na nepravilnosti u radu slavonskobrodskog skloništa za životinje Sretna šapica, a sve su prijavile i veterinarskoj inspekciji, volonterke okupljene u inicijativu Srce za šapice i dalje nisu dobrodošle u gradsko sklonište.

– Nismo nogom kročile iza ograde, a kako je psima ne smijemo ni pomisliti. Kad zovemo da bismo došle radnici se pravdaju da ih nema u skloništu, jer oni imaju i drugog posla na terenu. Za to vrijeme u skloništu nikoga nema, psi su sami. Znala sam se pojaviti ispred skloništa, vrata su uvijek bila zatvorena. Zovem na telefon, kažu mi da će doći za pet minuta. Čekala sam ih jednom više od sat vremena i nitko nije došao – priča nam Kristina Đaković koja je i javno progovorila o svemu što je zajedno s ostalim volonterima vidjela u skloništu tijekom nekoliko mjeseci koliko su šetali pse i družili se s njima. Prijavili su i da se zaposlenici skloništa ne brinu o psima kako bi trebali, da su muški i ženski psi u istim boksovima a nisu kastrirani, upozorili su da se psi pare, o čemu postoji i video zapis, da se kujice u skloništu kote. A kad su o svemu javno svjedočili, ispred skloništa dočekale su ih sve stvari koje su donijeli u sklonište – ogrlice, lajne, četke za dlaku, šamponi za pranje pasa. I od tog dana pokušavaju ući u sklonište, pišu dopise Komunalcu koji upravlja skloništem, upozoravaju inspekciju da se i dalje krši Zakon o zaštiti životinja i Pravilnik o skloništima, ali ništa se ne mijenja.

Na naš prvi upit iz Grada su odgovorili da je došlo do propusta, jer u skloništu se psi ne smiju pariti, no da je to prvi takav slučaj otkad je sklonište otvoreno. Napomenuli su i da veterinarski inspektor (nadzor je bio prije javne objave događaja op. a.) nije utvrdio nepravilnosti iz Zakona o zaštiti životinja, no izdao je određene upute i odredbe koje sklonište mora izvršiti.

– Među njima je i uputa kojom je ograničeno djelovanje volontera u skloništu. Ovu uputu inspektorata sklonište je dužno poštivati. No, unatoč tome, cilj je i dalje nastaviti suradnju skloništa za napuštene životinje „Sretna šapica“ i svih volontera te zajedničko djelovanje i briga o zbrinjavanju napuštenih životinja, a ne skrivanje nezakonitih radnji, kako se navodi – odgovorila nam je tada Kristina Ergotić, viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol Grada Slavonskog Broda.

Nejasno je kako to zajedničko djelovanje i brigu o zbrinjavanju životinja misle i ostvariti, jer volonteri u sklonište nisu mogli. A na njihove upite nitko nije odgovarao. Sve dok nismo ponovno upitali Grad zašto volonteri ne smiju u sklonište i zašto im nitko ne odgovara na dopise.

Foto: Privatni album

– Sklonište „Sretna šapica“ volonterima nikada nije zabranilo ulazak u svoje prostore. Prema uputi Državnog inspektorata volonterima je ograničeno djelovanje unutar skloništa. Međutim, svaki volonter može i dalje ući u sklonište u funkciji posjetitelja, što se neprestano i događa. Sklonište „Sretna šapica“ i TD „Komunalac“ i dalje su otvoreni za suradnju s volonterima, jer nam je svima zajednički cilj rad za dobrobit životinja i njihovo trajno udomljavanje. Iz TD Komunalac d.o.o. napominju da su na sve upite redovno odgovorili. Napominjemo kako su svi psi koji se trenutno nalaze u azilu sterilizirani, osim onih koji po dobnoj granici to ne mogu biti – odgovorila nam je K. Ergotić na novi upit.

Volonterka Kristina kaže da bi jako voljela znati tko je od volontera bio u skloništu, jer takva osoba ne postoji. Potvrđuje nam i da su konačno dobili odgovor iz Komunalca, stigao je baš nakon našeg novog upita Gradu (može li biti riječ o slučajnosti, op. a.). Iz njega su doznale da u sklonište vjerojatno i neće tako skoro. Ne puste ih dok ne prođu obuku, iako ne znaju što točno moraju naučiti. O psima znaju više od radnika koji u skloništu rade, a koji, kako su same doznale, nisu prošli obuku koju su kao zaposlenici skloništa obavezni proći. Doznale su i da obuke za volontere u samom skloništu neće tako skoro biti, kažu im – obavijestit će ih ako je bude. No, upućuju ih na Hrvatsku veterinarsku komoru u Zagrebu koja, kako im kažu, redovito organizira takve tečajeve. I još jednom ponavljaju da u sklonište uvijek mogu doći kao posjetitelji.

Kakav bi tečaj volonteri trebali proći u Hrvatskoj veterinarskoj komori ostalo nam je potpuno nejasno, jer za takve tečajeve nitko nije čuo. Dapače, kažu nam upućeni u rad Komore da ne postoje. No, zato je Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa propisano da za volontere upravo sklonište mora osigurati interno osposobljavanje za skrb o životinjama i postupanju s njima, a o tome moraju voditi i evidenciju (čl. 10. st. 6).

I dok su se tako u skloništu držali naputka 'o ograničenom djelovanju volontera', pa ih izbacili umjesto da su organizirali njihovo osposobljavanje, u skloništu je trajao novi inspekcijski nadzor. Trajao je gotovo dva mjeseca, a što su pronašli stalo je u dvije rečenice odgovora.

– U predmetnom skloništu obavljen je inspekcijski nadzor te je utvrđeno da u prostoru za izolaciju životinja postoji pregrada, ali u obliku željezne rešetke (pregrada među životinjama) koja ne sprječava kontakt između životinja zbog čega je donijeto rješenje za otklanjanje navedene nesukladnosti. Isto tako, proveden je inspekcijski nadzor u veterinarskoj ambulanti koja ima potpisan ugovor o pružanju zdravstvene zaštite psima u skloništu te nisu utvrđene nesukladnosti – odgovaraju nam iz Državnog inspektorata.

Odgovore na pitanja kako je riješena žalba skloništa na odluku inspekcije da mora primati kujice sa štencima te što su u ovom slučaju poduzeli s obzirom da psi u skloništu do prijave volontera nisu bili kastrirani nismo dobili. Inspekciju ne zanimaju druga kršenja Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o skloništima, važna im je samo rešetka u izolaciji. Kako to da je nitko do sada nije vidio, a sklonište radi već tri godine?