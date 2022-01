U Slavonskom Brodu ne žele kujice i štenad u skloništu, žalili se na rješenje inspekcije

Otkad je 2019. uvedeno u Upisnik skloništa za životinje uz slavonskobrodsko sklonište 'Sretna šapica' vežu se uvijek isti problemi – nisu za suradnju, o psima se gotovo ništa ne zna, nemaju karantenu, ne primaju skotne kujice i štence. Više puta pisali smo o tome, iz Grada Slavonskog Broda su uvijek ponavljali da sklonište radi po svim pravilima i propisima. No, netko ipak ne govori istinu.

– Nazvala sam sklonište zbog štenaca pronađenih na gradskim ulicama, nemamo ih više gdje smjestiti jer izviru sa svih strana. Rekli su mi da ne primaju štenad, da oni nemaju ništa s tim i da moram pitati gradonačelnika – doznajemo od Brođanke. Volontera je u gradu samo nekoliko i kuće su im pune napuštenih pasa. I nije ona jedina koja nam se javila proteklih tjedana, nakon što smo od Državnog inspektorata doznali da sklonište ipak ne udovoljava svim uvjetima koje propisuje Pravilnik o skloništima. Iz DIRH-a su nam tada odgovorili da je nakon inspekcijskog nadzora 'stranci izdano rješenje o otklanjanju nedostataka u zakonskom roku'.

Tko je stranka nisu naveli - je li to Grad Slavonski Brod, koji je vlasnik skloništa, TD Komunalac koji upravlja skloništem, ili pak samo Sklonište. Kako god, stranka se na njihovo rješenje žalila. Doznajemo to iz odgovora na novi upit u kojem smo tražili da nam kažu je li prošao zakonski rok za uklanjanje nedostataka i koje je točno nedostatke trebalo ukloniti?

– Kao što smo naveli, veterinarska inspekcija Državnoga inspektorata u studenom je donijela rješenje o otklanjanu nedostataka kojim je stranci naređeno da mora primati kuje sa štencima ili štenad bez majke i za iste osigurati uvjete za smještaj. U prosincu 2021. godine Državni inspektorat zaprimio je žalbu na rješenje prvostupanjskog tijela izjavljenu od stranke u upravnom postupku. Navedeni postupak je u tijeku – kažu iz DIRH-a.

Dok se rješava žalba stranke, gradonačelnik Slavonskog Broda i dalje će javno govoriti da sklonište radi po svim pravilima i propisima. Kujice i štenad slobodno mogu umirati na gradskim ulicama, gradonačelnik će ponavljati da je za sve kriva Županija koja nije izgradila sklonište, a po njemu je trebala, i da je sve to politika. Ne, gospodo političari, nije to politika. To je pitanje života i smrti, pitanje nepoštivanja i neprovođenja Zakona o zaštiti životinja. Uostalom, tko je potpisao rješenje kojim je 'Sretna šapica' dobila zeleno svjetlo? Bilo je tu nekakvo stručno povjerenstvo koje je pregledalo sklonište i zaključilo da je sve u redu. A sklonište koje nema prostor za kujice i štenad radi tako već godinama. Gospodo, to je politika! Sve nakon toga su prekršaji. Ponavljaju se već dulje od dvije godine. Tko će kazniti odgovorne?

A dok stranka u upravnom postupku dokazuje tko zna što, možda da inspektor koji je proveo nadzor nije postupao savjesno i odgovorno jer se usudio pronaći nedostatke, tko će za to vrijeme pomoći psima? Volonteri kojima gradonačelnik niti ne odgovara na mailove kad traže pomoć za napuštene pse kojima sami više ne mogu pomoći? E to je politika!