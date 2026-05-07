Veliki preokret u Bruxellesu? EU lideri pripremaju se za razgovore s Putinom, imaju i podršku Zelenskog

Čelnici Europske unije pripremaju se za potencijalne razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je u četvrtak Financial Times, pozivajući se na visokog dužnosnika.
FT piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao da vidi "potencijal" da EU pregovara s Putinom i da blok u tome ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.
