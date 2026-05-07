Užas kod Ivanić-Grada: U teškom sudaru s kamionom na mjestu poginuo vozač automobila

Na autocesti A3 kod Ivanić-Grada večeras se dogodila teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila. Kako je priopćila policija, nesreća se dogodila oko 21.43 sati na 68. kilometru autoceste A3 u smjeru istoka. U sudaru su sudjelovali teretni automobil s prikolicom i osobni automobil.
Vozač osobnog automobila preminuo je na mjestu nesreće. Zbog očevida koji je u tijeku promet se na toj dionici autoceste odvija jednim prometnim trakom, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje.
POVODOM DANA GRADA U SPLITU
FOTO Evo tko je atraktivna HDZ-ovka u trendi bordo odijelu koja je u stopu pratila Plenkovića u Splitu
Napokon i kod nas
Bez bušenja zidova i navlačenja s vlasnikom: Je li ovo najbolje rješenje za podstanare?
Zagriz koji otkriva razliku