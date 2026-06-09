Velika čistka u vrhu vojske, general dobio otkaz nakon jednog poziva: 'Vlada masovna paranoja'

Samo dan nakon što je zatražio osobni sastanak s ministrom obrane Peteom Hegsethom, načelnik stožera Vojske SAD-a, general Randy George, dobio je otkaz. Ovaj nagao potez dodatno je produbio ionako napete odnose između civilnog vodstva Pentagona i visokih vojnih časnika. Prema informacijama CNN-a, temeljenim na razgovorima s 15 sadašnjih i bivših dužnosnika Pentagona, general George je 1. travnja zatražio sastanak uživo s Hegsethom. Želio je razgovarati o prioritetima ministra, prije svega o tehnologiji i poboljšanju vojne opreme, te kako vojska na tome radi. Nikad nije dobio priliku za taj razgovor. Sljedećeg dana je otpušten. Izvori bliski Pentagonu navode da je Hegseth od samog početka mandata pokazivao duboko nepovjerenje prema vojnim i civilnim dužnosnicima. Informacije su se strogo čuvale unutar njegova ureda, a mnogi su morali potpisivati ugovore o tajnosti te prolaziti poligrafske testove.

Hegseth je tijekom mandata otpustio više od 24 visoka časnika, intervenirao u promaknućima te izbacio tajnika mornarice s kojim se sukobio. Posebno je bio skeptičan prema generalu Georgeu, dijelom i zato što je ovaj tijekom Bidenove administracije radio kao pomoćnik bivšeg ministra obrane Lloyda Austina. "Sve što smo radili svakodnevno, kalkulirali smo: 'Hoće li ovo zadržati šefa na poslu ili će ga ovo otpustiti?'", opisao je jedan dužnosnik Pentagona za CNN.

General George bio je usred sastanka sa svojim višim direktorima kada su ga prekinuli i rekli mu da ga Hegseth zove. Nakon kratkog, izravnog telefonskog razgovora, George je obaviješten da je otpušten. Samo nekoliko minuta kasnije, novinarka CBS-a Jennifer Jacobs objavila je vijest. Kada se George vratio u prostoriju, većina njegovih suradnika već je vidjela obavijest na društvenim mrežama. "Bilo je neugodno", prisjetio se jedan dužnosnik. George je vijest prenio mirno, gotovo bez emocija, pokušavajući smiriti situaciju. Suradnici su mu prilazili, rukovali se ili ga grlili. Atmosfera je bila "kao da je netko umro". Do sljedećeg jutra, Georgeov ured bio je potpuno ispražnjen.

Ministar vojske Dan Driscoll, koji je u trenutku otpuštanja bio izvan grada, javno je izrazio veliko poštovanje prema Georgeu. "Nema osobe koja ima više poštovanja prema generalu Randyju Georgeu i njegovih 42 godine službe, njegovom Purpurnom srcu, njegovoj supruzi Patty, njihovim unucima i djeci. Obožavam ih", kazao je.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbacio je kritike kao politički motivirane. "Anonimni izvori koje je CNN naveo su autsajderi s jasnim političkim ciljem ocrnjivanja Ministarstva i potkopavanja vodstva tajnika Hegsetha. Svaka uspješna organizacija prolazi kroz promjene vodstva", poručili su. Hegseth je pak tijekom saslušanja u Kongresu rekao da je "vrlo teško promijeniti kulturu odjela koji je uništen pogrešnim perspektivama s istim časnicima koji su bili tamo".

Jedan dužnosnik Pentagona sažeo je situaciju ovako: "Godinu dana kasnije, postoji nedostatak jasnih unutarnjih procesa unutar Pentagona… uzrokovan masovnom paranojom. Sve se rješava od slučaja do slučaja jer nema delegiranja, nema povjerenja".

Kao što je bio slučaj tijekom većeg dijela svog mandata, Hegseth je ključne vojne planere držao na distanci u pripremi za rat s Iranom, što znači da neki članovi združenog stožera, vojnog središta za planiranje i savjetovanje predsjednika i ministra obrane - nisu imali puno uvida u strateško razmišljanje Trumpove administracije, rekli su više izvora. To je predstavljalo izazove za vojne planere koji su iznenada dobili zadatak da se bave logistikom premještanja američke imovine u regiju, uključujući jurišnu skupinu nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford, koja je djelovala uz obalu Venezuele.

To je također vrsta ad hoc donošenja odluka koju potiču Hegseth i političko vodstvo administracije, a koja i dalje predstavlja izazov za američke zapovjednike, rekli su izvori. "Godinu dana kasnije, postoji nedostatak jasnih unutarnjih procesa unutar Pentagona... uzrokovan masovnom paranojom“, rekao je dužnosnik Pentagona o Hegsethovu mandatu. "Sve se rješava od slučaja do slučaja jer nema delegiranja, nema ni povjerenja. A ako nema delegiranja ili povjerenja, ne mogu se donositi političke odluke", dodao je za CNN.