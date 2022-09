Velik požar buknuo u Parizu: Gorjela jedna od najvećih tržnica, nema ozlijeđenih

Taman dim nadvio se danas nad Parizom zbog požara u skladištu tržnice hrane koja opskrbljuje glavni grad Francuske i okolnu regiju te koja se smatra najvećom te vrste na svijetu.

Vatrogasci su pozvali ljude da se drže podalje od područja u južnim predgrađima Pariza, dok se njih 100 s 30 vatrogasnih vozila borilo s požarom, navodi ABC News.

Enormous fire break out at the Rungis International Market, one of the largest wholesale food markets in the world, in Paris, France.



