Vatrogasci o užasnoj noći u Mariboru: 'Buktinja se širila toliko brzo da je nije bilo moguće obuzdati'

Nakon neprospavane noći, slovenski vatrogasci uz velike su napore do jutra uspjeli ugasiti ogroman požar koji je progutao tvrtku za proizvodnju i preradu plastike Plana, u poslovnoj zoni kod Maribora. Radio Slovenija potvrdila je kako nema ozlijeđenih o ovom požaru, no šteta se već sad procijenuje na nekoliko milijuna eura. Zapovjednik Vatrogasne brigade Maribor Primož Osojnik ispričao je kako se požar proširio do njihovog dolaska te je u potpunosti bio razvijen unutar prostorija tvrtke.

- Zatim se širio segment po segment, krećući se kroz skladište takvom brzinom da ga nije bilo moguće obuzdati. To smo uspjeli tek kasnije. Riječ je o prostoru dimenzija 60 puta 160 metara - kazao je, što znači da je u konačnici gorjelo skoro 10.000 četvornih metara tvornice.

Osim 200 profesionalnih vatrogasaca koji su noć proveli gaseći požar, na terenu je bilo i još 18 jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društva. Smatra se da su vatru zahvatili plastični materijali koji su bili pohranjeni u montažnim šatorima. Nakon dva sata uspjeli su staviti požar pod kontrolu, a potpuno su ga ugasili nakon pet sati, potvrđeno je za Radio Sloveniju.

Prema riječima mještana, prvo što su čuli bio je požarni alarm iz same tvornice, zatim dolazak bezbrojnih vatrogasnih, spasilačkih i policijskih vozila, te na kraju alarm za posebne opasnosti za stanovništvo, prenose Slovenske novice. Kako se navodi, požar je izbio u skladištu tvrtke Plana.

- Apeliramo na stanovnike da se ne približavaju području, odnosno ne ometaju intervenciju. Stanarima u blizini savjetujemo da zatvore prozore. Intervencija je trenutno još u tijeku. Trenutačno nije moguće vidjeti mjesto požara pa ne možemo davati dodatne informacije o uzrocima požara - upozorili su ranije vatrogasci.

