Škoro: Što znači huškanje? Ja sam samo inzistirao na istini

Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro održao je posljednju konferenciju uoči drugog kruga lokalnih izbora koji se održava u nedjelju.

- Osnovna riječ koja je obilježila zadnja dva tjedna je huškanje. Što znači huškanje? U enciklopediji stoji da huškanje znači poticati na pobune i sukobe. Jedino što se događalo, kad je ova kampanja u pitanju s moje strane, je inzistiranje na istini. Istina je da je platforma Možemo! iznikla iz situacije u kojoj su se okrenule stotine milijuna kuna. Upozorili smo da bi bilo pristojno odgovoriti zašto se 60,70,80 posto trošilo na plaće. To se tumačilo huškačkom retorikom. Nisam uzeo mrtvački kovčeg i odnio ga pred Ministarstvo kulture, lupao loncima, valjao se po podu, vezao se za drvo. Samo sam iznosio podatke - kazao je Škoro.

Ocijenio je da se većina medija stavljala na jednu stranu.

- Čak su javno govorili da imaju na to pravo. Tu se sad postavlja pitanje jesu li ti novinari neovisni. Ono što se također dogodilo je uključivanje vrlo visokih struktura u kampanju. Da se u bilo kojoj zemlji uključio netko s razine predsjednika države, predsjednika Vlade očito na način kao što se kod nas kada su u pitanju lokalni izbori, to bi bio skandal, ali kod nas je to normalno. Za kraj, preko 500 milijuna kuna je otišlo tim udrugama. Velik dio je otišao u džepove ljudima koji su dio ozbiljnih struktura. Ovaj grad žele voditi ljudi koji nemaju dana radnog staža, a vrlo su vješti isisavati novac. Povezuje ih samo novac bez motike. Oni ako su se oznojili u životu, to je bilo samo za vrijeme jogginga ili gledajući basket - kazao je Škoro.

Veliku podršku koju je Tomašević dobio u prvom krugu objasnio je nezadovoljstvom građana koji traže drugo rješenje.

- S potpunim pravom nezadovoljni su korupcijom, klijentelizmom i modelom upravljanja. S moje strane političkog spektra bilo je puno kandidata u prvom krugu i ja dolazim s onog dijela spektra koji je kontaminiran klijentelizmom i korupcijom. Želeći naći rješenje, ljudi su mislili da nešto svijetli u daljini i da je to drugačije. Ali to je također kontaminiramo klijentelizmom, korupcijom i stotinama milijuna naših kuna. Svaki građanin se pita imamo li rješenje. Znam da im je teško prihvatiti da imamo rješenje sa spektra demokršćanstva i konzervatizma. U nedjelju će biti referendum na kojem će se građani moći očitovati o pitanjima o kojima nisu mogli. Svaki glas je bitan, a posebno mladih - rekao je Škoro.

Upitan da komentira tvrdnje da je naručivao posrednike koji su se bavili huškanjem, odgovorio je:

- Svatko može iznijeti svoje mišljenje na internetu. I o meni se puno ružnih stvari objavljivalo. Ne bih bio toliko hrabar da kažem da dolazi s njihove strane. Njihova retorika pokazuje da se služe više galamom. Ja sam jednom galamio pa ste me prozvali. Onda sam prestao. Nikad nisam lupao loncima i valjao se po podu.

Osvrnuo se i na na suradnju s agencijom koju je angažirao, a koja je vlasnica nekih domena s kojih su stizale razne kontroverzne poruke.

- Ta agencija je radila i za Most, HDZ, pokojnog Milana Bandića. Dakle, to je agencija koja legitimno posluje. Mi smo toj agenciji platili da odradi vrlo legitimne poslove - zakup na društvenim mrežama. Mi smo sve novce uplatili hrvatskim agencijama, platforma Možemo! je slala novac direktno u Srbiju jer im naše PR tvrtke nisu bile dobre - kazao je.

S obzirom da je Plenković svojim biračima poslao poruku da glasaju za svjetonazorski slične kandidate, upitan je hoće li i on pozvati svoje birače da daju podršku HDZ-ovim kandidatima u drugom krugu.

- Ja jako razlikujem vodstva stranaka, od članstva. Pozivam sve naše simpatizere da podrže ono što mi jesmo, demokršćani i konzervativci. Nažalost taj dio je kontaminiran korupcijom i klijentelizmom, ali mi nismo sudjelovali u tome - kazao je Škoro, pozivajući svoje simpatizere da glasaju za svjetonazorski slične stranke.