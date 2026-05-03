Užasni detalji o nuklearnom ratu i uništenju nisu plod moje mašte, nego činjenice iz službenih dokumenta

Annie Jacobsen američka je istraživačka novinarka, finalistica Pulitzerove nagrade 2016., koja desetljećima istražuje američku obrambenu politiku te nuklearnu strategiju i naoružanje. U Hrvatskoj je nedavno u izdanju VBZ-a objavljena njezina knjiga "Nuklearni rat: scenarij", izvanredno ozbiljan i studiozan istraživački rad u kojem spaja nove spoznaje iz američkih dokumenata koji su tek nedavno deklasificirani i intervjua koje je vodila s brojnim nuklearnim znanstvenicima i američkim dužnosnicima na najvišim pozicijama. U filmski napetom scenariju globalne nuklearne katastrofe, koja počinje lansiranjem interkontinentalne balističke rakete (ICBM) iz Sjeverne Koreje prema Washingtonu, autorica doslovno iz minute u minutu, pozivajući se na službene izvore, opisuje kako bi napad izgledao od prve sekunde. Pritom upozorava na opasnost koja je i dalje itekako aktualna s obzirom na uzavrelu geopolitičku situaciju.