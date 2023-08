Uskoro nam se vraća ljeto: Za sutra upaljen žuti Meteoalarm zbog bure, očekuje se i kiša

U Hrvatskoj je za sutra duž Jadrana upaljen žuti Meteoalarm, i to zbog bure koja bi mjestimice mogla imati udare do 75 km/h, dok se u unutrašnjosti očekuje kiša, najava je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak. Prema prognozi meteorologinje Tanje Renko za HRT, kiša se očekuje u Slavoniji, središnjoj Hrvatskoj te u ponegdje u gorju.

Konkretnije, u četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjiva naoblaka, s njom i mjestimice većinom malo kiše, a poneki izraženiji pljusak moguć je ponaprije u poslijepodnevnim satima. Vjetar će uglavnom biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutro će biti malo toplije, no bez većih promjena.

Što se tiče središnje Hrvatske, ujutro se ponegdje očekuje malo kiše i u poslijepodnevnim satima u obliku kratkotrajnog pljuska, najvjerojatnije na krajnjem sjeveru, a temperature će i dalje ostati nešto svježije. Povremene umjerene pa i povećane naoblake bit će i u gorju, dok bi kiša mogla pasti rano ujutro te kasno popodne uz lokalno jači dnevni razvoj oblaka.

Na sjevernom Jadranu prevladavati će suho i sunčano uz umjerenu i jaku buru, a na uobičajenim lokacijama podno Velebita treba računati na olujne udare, najava je meteorologinje. Umjereno jak i jak vjetar može povremeno otežavati plovidbu manjim plovilima i u Dalmaciji, najprije bura, zatim sjeverozapadnjak. Temperature će također biti nešto niže te se maksimum očekuje na oko 30 °C. I na krajnjem jugu zemlje prevladavajuće sunčano uz vrlo malu vjerojatnost za poneki pljusak u zaleđu. Ujutro i navečer umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak, pa će more biti i umjereno valovito.

Nastavak tjedna na Jadranu vladat će pravi ljetni uvjeti, a vratit će se s time i ljetne vrućine. U petak i u subotu očekuje se još umjerena bura. U unutrašnjosti se u petak očekuje kratkotrajna magla, uz umjerenu naoblaku na istoku danju, dok će tijekom vikenda biti pretežito vedro uz slab vjetar. Noći i jutra i dalje će biti svježija od uobičajenog, ali će najviše dnevne vrijednosti biti oko prosječnih za sredinu kolovoza, prognozirala je Renko.