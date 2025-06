Što je previše, previše je. Turizam je grana industrije koja će itekako pomoći državi, gradu, lokaciji, ali kad horde stranaca navale – što kroz posjete i gužvu koja paralizira mjesto ili grad pa predstavlja i osobnu i društvenu logističku moru, ali i sigurnosnu ugrozu, do toga kako će netko po kruh, do posla ili do liječnika, što kroz kupovinu nekretnina koje većinu godina zjape prazne, što kroz divljanje cijena – onda će i ono malo domaćih skočiti i reći: Dosta.



I, začudo, ima primjera kad novac i utjecaj, ma koliko ga osoba koja je u središtu velikog zbivanja koje će privući brojne goste, ne znače ništa. Tko bi rekao da će Venecija reći odlučno "ne" Jeffu Bezosu, poduzetniku teškom 223 milijarde dolara, kad je svoje današnje mega vjenčanje i popratne partyje, za što su odabrali Veneciju, prvotno htio organizirati u središtu Serenissime. Bezos i Lauren Sanchez prvotno su bacili oko na Scuolu Grande della Misericordia, impozantnu renesansu građevinu u središtu jedne od šest venecijanskih četvrti. Cannaregio, koju je obnovio Jacopo Sansovino na zahtjev dužda Andree Grittija i koja je snažno obilježila klasicizam i izvorno je sadržavala različita djela poznatih umjetnika, poput Veronesea, Zanchija, Lazzarinija, Pellegrinija i Domenica Tintoretta. No, dva će razloga natjerati ih da promijene lokaciju. Moguća politička pozadina jer se počelo govoriti o mogućem sukobu interesa gradonačelnika Luigija Brunara, ali prije svega, na promjenu lokacije natjerala ih je organizirana akcija otpora pod nazivom "Nema mjesta za Bezosa". Naposljetku, čovjek koji će otvoriti (gotovo) sva vrata svojim utjecajem i novcem, morao je promijeniti lokaciju i svoju svitu uglednika, od medijskih do kraljevskih gostiju, odvesti ipak malo izvan grada, na otočić San Giorgio Maggiore.