Nova pravila u zgradama natjerala predstavnike stanara na ostavke, evo kako ih planiraju zadržati

Stotinjak predstavnika stanara u Osijeku je od 1. siječnja dalo ostavke, a iako se govorilo da će broj onih koji će od svoje funkcije odustati u Zagrebu biti još veći, najveći upravitelj višestambenih zgrada, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG), kaže nam da prvi među jednakima u svojoj zgradi ne želi biti nekoliko desetaka njih. Sve je to, pogađate, zbog novog Zakona u upravljanju i održavanju zgrada koji je na snagu stupio početkom ove godine, a koji zgradu, najplastičnije rečeno, tretira kao pravnu osobu. – Od stupanja na snagu novog zakona, primijećeno je da su nove odredbe donijele određene nesporazume i bojazni. Svakodnevno komuniciramo s predstavnicima suvlasnika i nastojimo ublažiti ovakve pojave – kažu nam u GSKG-u pa dodaju da su na svojim internetskim stranicama objavili i kratki vodič kroz novi zakon kojim se mogu poslužiti predstavnici stanara, ali naravno, i ostali suvlasnici. A da im se predstavnici ne bi više "osipali", dosjetili su se još jedne novine; poslat će ih na tečaj.

– U suradnji s nadležnim Ministarstvom GSKG priprema i dodatne edukacije za predstavnike suvlasnika na kojima će se razjasniti nejasnoće i olakšati prilagodba novim propisima – kaže nam ovaj najveći upravitelj u Hrvatskoj, koji ispred sebe ima još zadaća. Baš kao i lokalne jedinice samouprave koje u ovom trenutku stišću rokovi jer do 1. ožujka sve zgrade moraju imati ugovore o upravljanju. To su oni dokumenti koji se potpisuju s upraviteljem kao što je GSKG, kako bi se, prije svega, ugovorio način prikupljanja i raspolaganja pričuvom. Nemaju sve zgrade upravitelje, ali morat će ih imati, i to prinudne. Da ih postavi, zadaća je upravo gradova i općina, kao što smo i spomenuli, a kad svaka zgrada dobije svog, slijede – njegove zadaće. Do kraja ožujka upravitelji moraju svoj rad uskladiti s novim zakonom, što će za neke suvlasnike značiti veću pričuvu jer minimalni iznos s početkom ove godine postao je 0,36 eura po četvornom metru. A osim prinudnog upravitelja, stižu i prinudni predstavnici stanara.

VEZANI ČLANCI:

– Upravitelj je sve suvlasnike koji nisu izabrali predstavnika suvlasnika dužan pisano upozoriti da to učine u roku od 60 dana od dana dostave pisanog upozorenja upravitelja. Ako suvlasnici ne postupe u skladu s pisanim upozorenjem upravitelja, upravitelj će imenovati prinudnog predstavnika suvlasnika do obavijesti suvlasnika o izboru predstavnika suvlasnika. Upravitelj je dužan u roku od 15 dana obavijestiti sve suvlasnike o imenovanju osobe prinudnog predstavnika suvlasnika – tumače tako novi zakon u GSKG-u. A da ne bi ispalo da samo upravitelji i suvlasnici imaju zadaće, do kraja ožujka ima ih i država. Rok je to za donošenje Pravilnika o sadržaju Registra zajednica suvlasnika i Registra upravitelja zgrada, a stići bi trebali i novi kućni redovi jer do 31. ožujka donijeti se moraju opća pravila upravo za njih.

– Ta se pravila odnose na korištenje zajedničkih prostora u zgradi, dopuštenu razinu buke u korištenju posebnih dijelova zgrade, sprečavanje skupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, satnicu kućnog mira, kao i odstupanja u iznimnim slučajevima, obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove te po potrebi i druga pitanja – navode u GSKG-u pa dodaju da je zadaća upravitelja do 30. lipnja u svim zgradama dostaviti novi kućni red i postaviti ga u obliku fiksne zidne ploče. A kad smo se već dotaknuli iznajmljivanja stanova, što je, osim postavljanja klima na ulična pročelja i zatvaranje balkona, izazivalo najveće reakcije dok je zakon bio u postupku, oni koji imaju registrirane djelatnosti u stanu, za prilagodbu na novi zakon imaju vremena do 31. prosinca 2029. – Vlasnici stanova koji se na dan stupanja na snagu zakona koriste za obavljanje registrirane djelatnosti obvezni su prikupiti suglasnosti dvotrećinske većine suvlasnika, a vlasnici stanova koji se na dan stupanja na snagu zakona koriste za kratkoročni najam obvezni su prikupiti suglasnosti dvotrećinske većine suvlasnika i suglasnost suvlasnika koji graniče s prostorom koji se daje u najam – što će biti zadaće do konca 2029. za one koji obavljaju djelatnosti, pojašnjavaju u GSKG-u.

>>FOTO Ovdje živi hrvatska elita: U nestvarnom luksuzu u centru Zagreba uživaju Dalić, Kramarić, Petir...>>