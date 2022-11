Ukrajinski general: 'Mi idemo do kraja. Mogućnost nuklearnog napada? To bi bila drama'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju prošli mjesec da pokušava destabilizirati zemlju prisiljavajući milijune na bijeg na zapad, stvarajući izbjegličku krizu za Europsku uniju.

Tijek događaja:

9:40 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je svoje dnevne obavještajne informacije o ratu u Ukrajini.

Kaže da je rusko povlačenje iz ukrajinskog lučkog grada Hersona "provedeno u relativno dobrom redu" u usporedbi s prethodnim velikim povlačenjima iz okupiranih područja.

Vjerojatno je Rusija izgubila samo desetke, a ne stotine vozila tijekom povlačenja. U međuvremenu su "uspješno" uništili većinu kompleta koji je ostao kako bi spriječio da padne u ukrajinske ruke. Ovo očito poboljšanje vjerojatno je posljedica "učinkovitijeg" jedinstvenog operativnog zapovjedništva pod generalom Sergejem Surovikinom, kaže se u ažuriranju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin imenovao je Surovikina glavnim zapovjednikom ruske takozvane "specijalne vojne operacije" u listopadu.

