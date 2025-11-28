Ukrajina nakon Zelenskog, je li “lažni plan mira” preludij za traženje prijelaznog rješenja

Otkako je u medije procurio tekst Trumpova prijedloga od 28. točaka za mirovni sporazum o Ukrajini, nikada nije bilo toliko medijskih napisa o nekom mirovnom planu. Taj je plan u međuvremenu doživio “europsku redakturu” i skraćen je na 19 točaka. Jedini je problem tu što taj plan nitko još nije vidio. Zato se postavlja pitanje ne radi li se tu o medijskoj kampanji oblikovanja javnog mnijenja, a ne informiranja. Prije svega, u javnosti se tako stvara dojam određenog napretka u pregovorima, premda nitko ne zna što je točno na stolu. Što je najvažnije, najmanje se vodi računa što o tome ima reći Rusija, čija će tu, po svemu sudeći, biti zadnja. Ruski je predsjednik, u stvari, već dao komentar na dokument od 19. točaka, rekavši kako će Rusija prije okončati stvar ratom, nego prihvatiti prijedloge iz tog revidiranog dokumenta.
Rečeno mu je kako mu, ako potpiše takav dokument, u biti kapitulaciju, ostaje 24 sata života ako ostane u Ukrajini. Međutim, ni 24 sata od kako je procurio taj dokument u javnost, reagirala je Europska unija, koja je na taj dokument dodavala svoje “amandmane”
Anita neće biti Zagrepčanka godine, ali njena zahvalnost veća je od svih nagrada Grada
Političke vrhuške opsjednute su ubijanjem svojih građana, rođenih i nerođenih, i zato je lijepo da netko još ima soli u glavi. Abortus, feticid, eutanazija, prekid trudnoće, potpomognuto samoubojstvo su, kako je ono rečeno, samo terminološke dimne bombe za ubijanje ljudi
Ne šokira to što je Trump bio spreman izdati Ukrajinu, nego što to radi nakon što je najavio strožu politiku prema Rusiji
Smjer u kojem Trump vodi američku vanjsku politiku jasan je i duboko zabrinjavajući. Mirovni sporazum u Ukrajini koji tako žurno provodi mogao bi biti preduvjet za njegovo udaljavanje od Europe
EU i sportska infrastruktura: poučni primjeri iz Francuske, Španjolske i Nizozemske
Europska komisija zaključila da Francuska teži cilju u zajedničkom interesu i složila se da postoji javna potreba za modernizacijom i proširenjem stadiona
Agenti kaosa: tko to traži da RH iz Koalicije voljnih prijeđe u Koaliciju nevoljnih
Takvi huškaju i zastrašuju javnost kudikamo više od francuskih generala, dok uzbuđeno iz Sabora agitira kako se moramo sakriti pod Mačekov ili pod Milanovićev kamen jer je, eto, moskovski Hitler objavio da ima wunderwaffen 'iz nuklearne trijade, kojim može dosegnuti bilo koju točku na Zemlji?!'
Thompson se igra vatrom kad prijeti radikalnijim potezima
Thompson mora voditi računa o svom utjecaju u javnosti, pa i odgovornosti, te da njegove riječi mogu biti protumačene i kao poziv na radikalan nezakonit otpor
Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu
Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića
Hrvatska se protivi eutanaziji, no ne nudi ni rješenja za palijativnu skrb
Resursi za palijativnu skrb u Hrvatskoj i dalje nisu dostatni, ni u domovima ni u kući.
Trump je promijenio stranu i dopušta Rusiji da mijenja NATO-ovu politiku
U nizu nebuloza koje su se našle među 28 točaka rusko-američkog nacrta mirovnog plana za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine, jedna je posebno zastrašujuća.
Izuzeće od sankcija za Mađarsku pa rafinerija u Pančevu. Janaf ostaje suhih cijevi
Takvim scenarijem ne poboljšava se ni situacija za naš JANAF, koji u ovom trenutku jednostavno nema klijenata jer Mađarima je još godinu dana odobren uvoz ruske nafte pa nemaju potrebu ispuniti ni onaj doista mali ugovor koji naša kompanija ima s njihovim MOL-om
Trump uništava sustav koji je bio temelj američke globalne moći
Riječ je o sustavu što su ga izgradile i branile upravo Sjedinjene Države, koje su kao glavna politička i vojna sila, uz neke iznimke i nedosljednosti, jedine imale kapacitet i volju sankcionirati kršenje tog pravila, što je potvrđeno u mnogim međunarodnim krizama, od Koreje do Kuvajta, Balkana i Ukrajine