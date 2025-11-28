Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Ukrajina nakon Zelenskog, je li “lažni plan mira” preludij za traženje prijelaznog rješenja

28.11.2025. u 11:51

Rečeno mu je kako mu, ako potpiše takav dokument, u biti kapitulaciju, ostaje 24 sata života ako ostane u Ukrajini. Međutim, ni 24 sata od kako je procurio taj dokument u javnost, reagirala je Europska unija, koja je na taj dokument dodavala svoje “amandmane”

Otkako je u medije procurio tekst Trumpova prijedloga od 28. točaka za mirovni sporazum o Ukrajini, nikada nije bilo toliko medijskih napisa o nekom mirovnom planu. Taj je plan u međuvremenu doživio “europsku redakturu” i skraćen je na 19 točaka. Jedini je problem tu što taj plan nitko još nije vidio. Zato se postavlja pitanje ne radi li se tu o medijskoj kampanji oblikovanja javnog mnijenja, a ne informiranja. Prije svega, u javnosti se tako stvara dojam određenog napretka u pregovorima, premda nitko ne zna što je točno na stolu. Što je najvažnije, najmanje se vodi računa što o tome ima reći Rusija, čija će tu, po svemu sudeći, biti zadnja. Ruski je predsjednik, u stvari, već dao komentar na dokument od 19. točaka, rekavši kako će Rusija prije okončati stvar ratom, nego prihvatiti prijedloge iz tog revidiranog dokumenta.

Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski Donald Trump mirovni plan rat u Ukrajini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Slovenia holds a referendum on a law that proposes legalising assisted dying for some terminally ill adults, in Ljubljana
Premium sadržaj
2
DOPISNIŠTVO KAPTOL

Zabrinjavajuće mlako Hrvati popratili slovenski referendum o asistiranom samoubojstvu

Riječ je, zapravo, o tehničkoj strani istog pitanja, na koje je odgovor suvremeni čovjek odlučio uzeti u vlastite ruke premda nije tvorac života. Eutanazija je, praktički, samo onaj drugi kraj batine na čijoj se suprotnoj strani nalazi pobačaj. Gdje čovjek sebi uzima pravo, putem zakonskih akata kako bi umirio savjest, suditi o početku i završetku života drugoga ljudskog bića

Učitaj još

Kupnja