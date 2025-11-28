Ukrajina nakon Zelenskog, je li “lažni plan mira” preludij za traženje prijelaznog rješenja

Otkako je u medije procurio tekst Trumpova prijedloga od 28. točaka za mirovni sporazum o Ukrajini, nikada nije bilo toliko medijskih napisa o nekom mirovnom planu. Taj je plan u međuvremenu doživio “europsku redakturu” i skraćen je na 19 točaka. Jedini je problem tu što taj plan nitko još nije vidio. Zato se postavlja pitanje ne radi li se tu o medijskoj kampanji oblikovanja javnog mnijenja, a ne informiranja. Prije svega, u javnosti se tako stvara dojam određenog napretka u pregovorima, premda nitko ne zna što je točno na stolu. Što je najvažnije, najmanje se vodi računa što o tome ima reći Rusija, čija će tu, po svemu sudeći, biti zadnja. Ruski je predsjednik, u stvari, već dao komentar na dokument od 19. točaka, rekavši kako će Rusija prije okončati stvar ratom, nego prihvatiti prijedloge iz tog revidiranog dokumenta.