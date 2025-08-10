Uhićen istarski serijski lopov: Muškarac krao sve, od traktora do solarnih lampi

Kriminalističkim istraživanjem nad 57-godišnjakom s područja Rovinja utvrđena je sumnja da je na širem gradskom području počinio pet teških krađa, otuđio raznu tehničku opremu i traktor, a vlasnike oštetio za tisuće eura, izvijestila je u nedjelju istarska policija. Od navedenih djela, jednu krađu počinio je zajedno s 28-godišnjakinjom koja je zbog sličnih kaznenih djela već "poznata" policiji.

Njega se sumnjiči da je 20. travnja iz kamp prikolice i osobnog automobila parkiranog na području Žminja otuđio raznu tehničku opremu, solarne lampe, pa i automobilske gume čime je vlasnika oštetio za nekoliko tisuća eura te da je između 10. i 22. svibnja provalio u garažu na području Bala i otuđio traktor u vlasništvu 48-godišnjaka oštetivši ga na taj način za nekoliko tisuća eura. Također ga se sumnjiči da je između 24. i 28. travnja u mjestu Jurići zajedno s 28-godišnjakinjom provalio u spremište u vlasništvu 56-godišnjaka iz kojeg su otuđili devet radnih strojeva i razne alate čime su vlasniku nanijeli štetu od više tisuća eura.

Pohod je nastavljen u mjestu Krničari kada je između 30. travnja i 2. svibnja provaljeno u kuću u vlasništvu 35-godišnjaka i otuđen namještaj, sportska opremu, paneli i druge stvari čime je vlasnik oštećen za više tisuća eura. U razdoblju između 20. i 24. svibnja iz garaže u Modrušanima na štetu 38-godišnjaka osimnjičeni je otuđio razne građevne strojeve i alate u vrijednosti više stotina eura. Protiv 57-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava.