Učitelj u osnovnoj školi Sisačko-moslavačke županije rekorder – primio plaću od 15.977 kuna

Točno 15.977,57 kuna najveća je isplaćena neto plaća učitelju u osnovnoj školi. Iznos je to koji je obračunat za listopad i na račun uplaćen u studenom ove godine i to za status učitelja savjetnika, dakle učitelja koji je odlučio napredovati kroz postavljene statuse i kojem preostaje još jedan korak u napredovanju do najvišeg statusa – učitelja izvrsnog savjetnika. Statusi, doduše, nisu jedini kriterij u isplati plaća nastavnika – tu utječu i godine staža, članovi obitelji i drugi faktori...

Najveći iznos neto isplaćene plaće u spomenutom statusu odnosi se na zaposlenika/zaposlenicu iz osnovne škole u Sisačko-moslavačkoj županiji i to nakon što su uz napredovanja učitelji u ovogodišnjim pregovorima s Vladom dva puta izborili povećanje osnovice svoje plaće.

Podsjetimo, od 28.665 zaposlenih učitelja s VSS samo je njih 1228 kroz postavljeni model napredovanja po statusu napredovalo do statusa učitelja savjetnika, a ako se u tom statusu napredovanja uzme deset najvećih isplaćenih neto plaća, onda zbog poreza i prireza mogu biti najzadovoljniji upravo učitelji iz Sisačko-moslavačke županije – nakon spomenutog najvećeg slijedi iznos od 15.086 kuna isplaćene neto plaće također učitelju iz iste županije. U istoj kategoriji treća najveća isplaćena plaća iznosi 14.347,10 neto i ona je isplaćena za rad u osnovnoj školi u Osječko-baranjskoj županiji.

U najvišem stupnju napredovanja – onom izvrsnog savjetnika, za koji se izborio samo 201 učitelj, najveća neto plaća isplaćena za listopad iznosila je 15.097 kuna i to u Istarskoj županiji. Slijedi je u toj kategoriji neto plaća u iznosu od 14.766,56 kuna koja je isplaćena u Međimurskoj i 14.129,72 kn neto plaće koja je isplaćen učitelju/učiteljici u Zagrebu. U kategoriji bez ikakva napredovanja, kojoj pripada većina zaposlenih u školama, druga najveća neto isplaćena plaća učitelju osnovne škole iznosi 13.973,29 neto i odnosi se na zaposlenika u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je treći najveći neto iznos 13.167,70 isplaćen za zaposlenika Sisačko-moslavačke županije.

Kada je pak riječ o srednjim školama, najveći neto iznos isplaćen u studenom ove godine za nastavnika iznosi 16.709,35 kuna i odnosi se na zaposlenika srednje škole u Zadarskoj županiji. Kada se među nastavnicima srednje škole zbroje oni koji su napredovali do najvišeg statusa – nastavnika izvrsnog savjetnika, među kojima je samo 241 zaposlenik u cijeloj Hrvatskoj, najveća je neto isplaćena plaća u iznosu od 16.616,01 kn i to u Koprivničko-križevačkoj županiji. U istoj kategoriji slijedi je plaća u neto iznosu od 16.351,34 kn isplaćena nastavniku Splitsko-dalmatinske i neto plaća od 15.490,48 kn isplaćena nastavniku srednje škole u Zagrebu.

U srednjim je školama Hrvatske 13.361 zaposlenik koji nije učinio ništa da bi napredovao i tako utjecao na svoju plaću, a u toj kategoriji najveća neto plaća iznosi 15.527,67 kuna i isplaćena je nastavniku srednje škole u Istarskoj županiji. Druga najveća neto plaća isplaćena u toj kategoriji iznosi 14.106,08 kn, a dobio ju je nastavnik Bjelovarsko-bilogorske županije, dok je treću najveću neto plaću bez ikakvog statusa napredovanja upisao nastavnik Osječko-baranjske županije u iznosu od 13.527,22 kune.

