'U zadnje dvije godine propala su dva milijuna kamenica, ali nema predaje, dođite i kušajte'

Malostonska kamenica, delikatesa kojom su se stoljećima gostili europski bogataši, od listopada prošle godine zaštićena je na području cijele Europske unije. Upisana je u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla pa je time i službeno postala hrvatsko nacionalno blago.

Inicijativa zaštite izvornosti potekla je od udruge Stonski školjkari, čiju smo predsjednicu, školjkaricu Mariju Radić posjetili u Malom Stonu, gdje vodi obiteljski obrt Školjkarstvo Maškarić. U Malostonskom zaljevu, posljednjem staništu plosnate kamenice (Ostrea edulis), ova se školjka kultnog statusa uzgajala još u doba Rimskog Carstva, a Marija Radić, kojoj su školjke i školjkarstvo u genima, ponosna je na obiteljsko uzgajalište koje je prije gotovo stotinu godina podigao njezin djed Luko Maškarić.

Iza malostonskih školjkara dvije su iznimno teške godine tijekom kojih su pretrpjeli milijunsku štetu. Lani su dijelili lošu sudbinu sa svima ostalima zbog pandemije, ali imali su peh i 2019. godine, kada im se u zaljevu pojavio norovirus, i to uoči početka njihove sezone, blagdana svetog Josipa, 19. ožujka, kada se tradicionalno u Stonu održavaju Dani kamenica.

– Za nas je kriza počela prije dvije godine kada nam se dogodio incident s norovirusom. I prije se znalo dogoditi neko trenutačno zagađenje, ešerihija ili toksini, ali norovirus, to je bilo iznenađenje. Bio nam je težak period, Dani malostonske kamenice odgođeni su, kasnije je nešto organizirano, ali to nije ono što je trebalo biti – kaže Marija i naglašava kako nikada nije točno utvrđen razlog pojave norovirusa.

Sve je stalo na tri mjeseca, dok se nije povukao, i ta se situacija kasnije nije ponovila. Kakvoća školjaka kontrolira se svakih mjesec dana, ističe naša sugovornica i naglašava kako monitoring dagnji i kamenica ide redovito, što je nužno jer riječ je o proizvodnji hrane.

– Prošle godine krenuli smo u organizaciju Dana kamenica, ali prije njih stalo je sve, došlo je do lockdowna. Tijekom sezone nešto se radilo, ali ipak nastale su velike štete. Većina uzgajivača radi tako da prodaja ide putem ugostiteljskih objekata. Te tisuće i tisuće kamenica koje su trebale biti poslužene u našim restoranima nisu se prodale i dogodio se veliki prirodni mortalitet – kaže Marija.

Orade rade štetu

Nažalost, uginuo je golem broj kamenica.

– Njen prirodni vijek je dvije-tri godine, to je njen ciklus rasta i tada treba ići u prodaju i konzumaciju. Sve nakon toga je previše. Ona ne trpi salinitet koji se povećava tijekom ljeta, kada nema kiša ni dovoljno slatke vode. Nema ni dovoljne količine hrane i dolazi do prirodnog mortaliteta. U razgovoru s uzgajivačima znam da je došlo do od 50 do 70 posto uginuća kamenica. Štete su uistinu velike – govori Marija Radić. Kaže da se za boljih godina proda oko 1,200.000 kamenica. Podataka o prošloj godini još nemaju, ali očekuje da će broj biti upola manji.

– Moj obrt poslovao je negdje na polovici normalne godine. Procjenjuje se da su u Malostonskom zaljevu prošle i pretprošle godine uginula oko dva milijuna kamenica – iznosi nam porazne brojeve Marija Radić, ali dodaje da im je Ministarstvo poljoprivrede odobrilo kompenzacijske mjere, koje se isplaćuju ovih dana i predstavljaju znatnu pomoć školjkarima.

– Proizvodnja ide dalje. Nema stajanja. To je ciklus koji se mora nastaviti, prodalo se ili ne. Mi moramo ponovno nakupiti mlađ i ta mlađ mora se prerađivati da dođe do konzumne školjke. Troškovi idu, a primanja nema – govori Marija, kojoj su prva sjećanja u životu vezana za more i školjke. Treća je generacija školjkara.

– Moj djed Luko još je 1927. godine napravio prvi park, kako se kod nas zove uzgajalište. To je park od dasaka kakvi se danas više ne prave. Danas se radi s bovama, kao što i mi radimo u ovome novom dijelu uzgajališta – pokazuje nam Marija i domeće kako se u životu nije planirala baviti školjkama.

Završila je građevinsku školu, udala se i živjela u Stonu, a obrt je od oca preuzeo njezin brat. Međutim, prije 15-ak godina dogodila se tragedija, brat joj je poginuo u prometnoj nesreći, nakon čega je ona odlučila nastaviti stoljetnu tradiciju svoje obitelji.

– Nikada se nisam u životu mislila baviti školjkama, ali vidite kako ne možete pobjeći od nekih stvari. Suprug i ja s djecom smo došli živjeti ovamo. Položila sam ispit za školjkarstvo i ostalo što treba i preuzela obrt. Suprug se dobro snašao u ovoj situaciji. Njegova obitelj ne bavi se školjkama, ali svladao je sve što treba znati. Ja čak ne idem na more, to je njegov posao – govori Marija.

Tehnologija uzgoja u Malostonskom zaljevu stoljećima se nije mnogo promijenila, iako je danas znatno lakše s obzirom na to da koriste strojeve za čišćenje kamenica i dagnji. Posla je bilo puno i prije, a ima ga i sada.

– Da biste jednog dana došli do konzumne kamenice, u svibnju i rujnu bacaju se mreže, odnosno kolektori u koje se prikuplja mlađ. Složi se šezdesetak mreža, bacite ih u more i onda je stvar sreće hoće li biti mlađi, hoće li se sjeme uhvatiti. Prije nije bilo mreža, ljudi su bacali grane u more i čekali da se skupi mlađ na njima, a to je bilo još puno teže. Danas radimo s mrežama koje u moru stoje neko vrijeme. Nakon godinu dana broj mreža treba prepoloviti da školjka može disati i rasti. Međutim, kada su školjke mlade, imamo problem s oradama, to su ribe predatori koje čine veliku štetu. Jedu ih i zbog njih moramo postavljati razne zaštite. Neki dan muž je baš pripremio male mušule, mlađ opleo, objesio i došla je orada i pojela više od pola – objasnila nam je Marija, koja u koncesiji ima 15.000 kvadrata, ali vanjski dio uglavnom ne koriste jer ga ne mogu zaštititi od predatora.

– Zbog orade prebacili smo se u taj unutrašnji dio. Kupili smo mrežu, bacimo je s jedne “ponte” na drugu i riba ne može ući, tako se sada od nje štitimo. Tehnologija uzgoja takva je da se nakon godine dana školjka stavlja u cement. Slaže se po 25 kamenica jedna do druge i onda se na njih stavljaju najobičniji cement i voda, ništa drugo. Potom se stavi konop koji to poveže. Kada se cement osuši preko noći, idu u more još godinu dana da narastu do konzumne veličine. Mora ih se obilaziti svaki dan – opisuje nam svoj i posao svoga muža Marija Radić.

S obzirom na to da im orada pričinjava veliku štetu, Ministarstvo poljoprivrede nedavno im je odobrilo odštetu na uzgajalištu.

– To smo pokrenuli prije nekoliko godina i sad su nam odobrili. Tražili smo i ciljani izlov, ali kada je došla, koća nije polučila rezultat. Taj izlov trebalo bi provoditi kontinuirano – smatra Marija.

Pet kuna komad

Njezin obrt otvoren je svakodnevno i zimi i ljeti. Nisu orijentirani na ugostitelje, imaju svoje kupce koji im redovito dolaze.

– Najviše prodam ovdje na uzgajalištu. Ljudi su se naviknuli, dolaze bez obzira na koronu – govori Marija.

U to smo se sami uvjerili. Uzgajalište se nalazi na samom ulazu u Mali Ston, lako ga je pronaći i blizu je glavne ceste preko Pelješca. Kupci su dolazili i tijekom našeg razgovora, a gospođa Marija kamenice im vadi ravno iz mora. Pitamo je što je s cijenom, je li niža zbog smanjene potrošnje.

– Da bismo došli do konzumne i prodajne veličine, cijena od četiri kune za komad kamenice donja je granica, ispod se ne bi smjelo ići, ali imam informaciju da se prodavalo i ispod te cijene. Znate kako je, ljudi računaju da je bolje išta nego ništa. Situacija je bila takva. Treba osloboditi prostor za novu proizvodnju. Međutim, cijena se sada vratila na pet kuna i to je u redu – kaže Marija.

Pitamo je vole li Pelješčani jesti kamenice.

– Naravno da vole, ali nisu oni glavni kupci jer se kod nas na Pelješcu svatko pomalo bavi time. Istaknula bih Korčulane, oni su među najboljim kupcima. Oni prolaze često i mnogi stanu ovdje i kupe školjke. Poznajem proizvođače koji kamenice odvoze na Korčulu i tamo prodaju veće količine. Naravno, i Dubrovčani su jako dobri potrošači. Naši ljudi znaju što je kamenica i koliko je dobra, a na nama je da je propagiramo. Imamo prepoznat autohtoni proizvod. Oznaka izvornosti koju smo dobili puno nam znači, a trebala bi značiti još i više – smatra Marija i najavljuje projekt Dubrovačko-neretvanske županije pod nazivom “Promocija malostonske kamenice”.

– Turistu koji dođe konzumaciju kamenice treba predstaviti kao jednu od atrakcija koje mu se ovdje nude. Znači, da ga se dovede u Ston, da dođe ovdje i proba, to je nešto što je prepoznatljivo i zato je tu. Želimo motivirati goste. Taj projekt treba početi već od 1. lipnja. Primjerice, kamenicu ćemo promovirati na autobusima koji voze od zračne luke u Čilipima do Dubrovnika. Naravno, najbitnije je promovirati je u sklopu ugostiteljskih objekata. Da vrhunski restorani u svoje jelovnike uvrste malostonsku kamenicu i označe je kao zaštićen autohtoni proizvod – kaže Marija.

Iako je kamenicu najbolje konzumirati sirovu, tek izvađenu iz mora i zalivenu limunovim sokom, ona se može pripremati na bezbroj načina. Juha od kamenica kraljica je među juhama, osvježavajuća i kreposna, a rade se i kamenice pečene na žaru, zapečene sa sirom, rižot i tjestenina s kamenicama. Kamenicu bije glas da je jedan od najsnažnijih afrodizijaka. Koliko su u starom Rimu visoko cijenili kamenicu, svjedoči i to što su ih ondašnji liječnici propisivali za liječenje neplodnosti. Njezina su kemijska svojstva nutricionistima dobro poznata, osim cinkom, bogata je magnezijem, željezom, vitaminima i brojnim drugim korisnim sastojcima. Proizvodnja kamenica u Malostonskom zaljevu redovito se kontrolira, a Marija Radić ističe kako Udruga školjkara izvrsno surađuje sa znanstvenicima.

– Surađujemo s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, i to iznimno dobro, uz njihovu smo pomoć i odradili te zahtjeve za odštetu. Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za ribarstvo i inače nam izlaze u susret. I Dubrovačko-neretvanska županija pomaže nam u financiranju certifikata. Svake godine treba obnavljati i oznaku o izvornosti i proći sve kontrole. To su troškovi od nekih 4000 kuna i Županija će to pokriti. Iz europskih fondova planiramo izvući sredstva za kamenicu kao zaštićeni proizvod i vjerujem da će mnogi od uzgajivača iskoristiti mogućnosti koje su se otvorile – kaže Marija i otkriva podatak da Udruga školjkara broji 40 članova, među kojima je šest žena.

Ističe kako je veseli što se broj članova u posljednje vrijeme čak i povećao, bogatiji su za tri člana koji su se učlanili prošle godine. Željela je istaknuti kako malostonske školjkare trenutačno najviše brine to što se na udaljenosti od sedam kilometara zračne linije gradi Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje.

– Bojimo se zbog poroznog tla, ovo je Dalmacija. Ako se dogodi neki incident i teški metali nekom nesrećom dospiju do zaljeva, a potom do tkiva kamenice, mi smo gotovi. Ne samo proizvođači kamenica nego i ugostitelji i svi ostali jer svi živimo od turizma. Nadamo se da neće, ali iskoristila bih priliku i u ime nas uzgajivača upozorila kako je nužan izniman oprez – izražava zabrinutost Marija, koja bi, kao i svi ostali školjkari, najviše voljela da se Centar ovdje ne gradi.

Monografija o školjkarstvu

Udruga priprema i izdavanje monografije “Školjkarstvo u Malostonskom zaljevu, zaljev kulturne baštine i način života”.

– Ono što se generacijama stvaralo imat ćemo zabilježeno na jednom mjestu, sredstva su nam već odobrena – kaže Marija, koja se nikada nije pokajala što se odlučila vratiti školjkama. Uživa u svom poslu, iako nije lagan.

– Ja čistim mreže, cementiram, a iako se dagnje i kamenice sada čiste strojno, ja ih više volim ljudima očistiti ručno jer su onda ljepše, ne oguli im se gornji sloj – kaže Marija. Ljudi k njoj dolaze, degustiraju kamenice i mnogi žele konzumirati školjku baš na uzgajalištu. I mi smo probali. Neprocjenjivo hedonističko iskustvo.

Sljedeći vikend na Pelješcu se održavaju Dani otvorenih vrata peljeških podruma, a kako se kamenice i vina ljube, prilika je to i za predstavljanje školjkara.

– Neki uzgajivači koji imaju brodove vozit će goste na uzgajališta i tada mogu degustirati kamenice. Vjerujem da će interes biti velik jer ljudi se žele prošetati, vikendom dolaze iz Dubrovnika i Splita. Bit će sigurno jako lijepo, pozivam sve koji mogu da dođu – poručuje Marija Radić, školjkarica iz Malog Stona.

