U Voćinu možete doznati od čega se sastoji prajuha, šetati pokraj dinosaura i vidjeti divovska vretenca

Nevjerojatno je to moćan vremeplov – vodi nas 440 milijuna godina u prošlost, duboko u unutrašnjost Zemlje. Za "kormilom" je simpatični amonit Toni, a izazovna je to avantura, iako je prva stanica, kako sam kaže, relativno blizu, tek stoljeće unatrag. Stižemo na Jankovac, romantičnu gorsku dolinu u samom srcu Papuka, na visini od 475 metara, a velika je kao pet nogometnih igrališta. Jeste li znali da postoji vrsta puža koji živi samo na izvoru Jankovačkog potoka i nigdje drugdje na svijetu?



Jurimo u ledeno doba, vrijeme je to hrabrih nomada koji se stalno sele u potrazi za hranom. Pozdravljamo mamute, velike dlakave slonove. Stižemo nešto kasnije i u miocen, 14,5 milijuna godina u povijest. Prostori Papuka tada nisu ni planine, ni šume, već dno velikog mora Paratetisa koje se proteže sredinom europskog kontinenta.