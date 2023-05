U Sisku počela sanacija cesta i Starog mosta

U Sisku su na nekoliko lokacija počeli radovi obnove prometne infrastrukture, gradskih prometnica i Starog mosta, oštećenih u potresu, čije je financiranje Grad Sisak osigurao iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije.

Radovi su zbog privremene regulacije prometa izazvali brojne teškoće u prometu, posebno u gradskom središtu, pa je iz gradske uprave upućen apel vozačima za strpljenje. Kako je najavljeno, svi bi radovi trebali biti završeni do kraja lipnja. Trenutačno je u tijeku sanacija Frankopanske ulice i Ulice Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Zbog toga su pojedine dionice tih prometnica zatvorene za promet, koji teče obilazno. Planirano je kako će radovi na dvije spomenute prometnice trajati dvadesetak dana.

Počeli su i radovi modernizacije Poljske ulice na području Galdova. Uskoro kreće i rekonstrukcija Ulice Brezovičkog odreda, koja će zahtijevati posebnu regulaciju, jer ne postoje alternativni pravci za naselja iza tog dijela ceste. U središtu grada predviđena je također i sanacija Tomislavove i Rimske ulice. U četvrtak je počela i dugo pripremana obnova Starog mosta, čiji se dio ograde urušio u rijeku Kupu, a pretrpio je i druga oštećenja. Naime, prije početka bilo je nužno pripremiti opsežnu konzervatorsku i projektnu dokumentaciju, jer je riječ o prvoj temeljitoj rekonstrukciji mosta.

Na mostu je u potpunosti obustavljen promet vozila, a pješaci će preko njega moći do nedjelje. Nakon toga će za pješake biti organiziran besplatni autobusni prijevoz preko Mosta Gromova. Izgradnja staroga zidanog mosta, inače jednog od najljepših u zemlji, koji je postao simbol grada, počela je 1925. godine prema projektu inženjera Milivoja Frkovića. Most zidan od opeke i kamena, završen je 1934. godine, kada je ujedno srušen stari, već dotrajali drveni most.