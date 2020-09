U prometnoj nesreći teško ozlijeđena starica: Nije pazila dok je prelazila cestu

U prometnoj nesreći od 23. rujna oko 10 sati u Grebaštici, teže je ozlijeđena 81-godišnja pješakinja, koja je zadržana na daljnjem liječenju u Općoj bolnici Šibenik.

- Do prometne nesreće je došlo kad je 66-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom Honda, šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja, udario u pješakinju koja je prelazila preko kolnika, a da se ranije nije uvjerila da to može napraviti na siguran način, od kojeg udara pada na tlo.

O ovoj prometnoj nesreći će biti izviješteno Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku, a protiv pješakinje će,zbog počinjenog prekršaja, biti podnijet Obvezni prekršajni nalog - istakla je glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor.