U Hrvatskoj je stanje sve ozbiljnije: Imamo 10 dana da sredimo situaciju

Dan za danom, Hrvatska ruši rekorde u broju novozaraženih koronavirusom. U vikend smo zakoračili s 306 novih pozitivnih, koliko ih je bilo u subotu, da bismo ga okončali s tek nešto manjih 275 novooboljelih. Rekorder je, ponovno, Splitsko-dalmatinska županija, s jučerašnja 94 slučaja.

Paralelno, traje nikad žešća bitka za svakog turista. Zemlje iz kojih nam pristiže najviše turista, Njemačka, Austrija, Italija i Slovenija, postrožile su mjere za svoje državljane na povratku iz Hrvatske, što je dovelo do njihova odljeva.

Pojedini su hotelski lanci tome pokušali doskočiti pa, primjerice, Talijan koji gostuje u Valamaru ima pravo na besplatno testiranje u hotelu prije povratka kući. Bez ikakvih ograničenja na naš Jadran, pak, mogu građani Češke, Poljske, Slovačke, u kojima su brojke eskalirale. Češka je u petak zabilježila 506 novih slučajeva zaraze, čime je oboren crni rekord od početka pandemije u toj zemlji.

Sami smo se doveli do toga

– Došli smo na “crvenu listu” zahvaljujući sami sebi, ne možemo optuživati, pa ni zamjerati tim zemljama. Svaka država ima autonomno pravo donositi određene odluke oko režima putovanja, i pri tome bi trebale poštovati i preporuke Europske komisije koja je još polovinom svibnja rekla kako bi se režim prometa trebao definirati na razini sličnih epidemioloških situacija u pojedinim zemljama ili pojedinim područjima, što je primijenila Njemačka i na tome treba zahvaliti. Moramo što je moguće prije dovesti epidemiološku situaciju na brojke koje će zadovoljiti kriterije nama važnih, prije svega susjednih zemalja, kako bi nas vratili u prethodnu poziciju – ističe Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma. Nužno je to učiniti, poručuje, u idućih deset dana – a nakon toga će biti kasno.

– Slovenci su najavili kako su voljni razmotriti vraćanje Hrvatske u prethodni status kada se brojka spusti ispod prosječno 40 novozaraženih dnevno na 100.000 stanovnika. Dakle, imamo domaću zadaću i dok je ne napišemo s prolaznom ocjenom, nemamo što tražiti. Ako se do prvih dana rujna epidemiološka situacija ne sredi, hotelijeri će početi zatvarati hotele i onda je to gotovo – stava je Ostojić. Tezu da nam je broj zaraženih porastao zbog turizma on će nazvati potpuno pogrešnom.

– Nisu nama turisti donijeli virus, brojke su buknule zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca iz naše zemlje. Građani s hrvatskom putovnicom mogu šetati državama u okruženju i pri povratku prijeći granicu bez ikakvih pitanja, karantene ili testova, pa što smo drugo mogli očekivati? – zaključuje on.

Dašak optimizma stigao je od Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, koje predstavlja globalni privatni sektor putovanja i turizma, a ono je Hrvatskoj dodijelilo posebnu oznaku destinacije za sigurna putovanja. U Dubrovnik je, nadalje, za vikend sletjelo pet aviona s oko 500 britanskih turista, iako su njihove vlasti uvele karantenu i obvezan test na granici...

– Od samog početka pandemije, Ministarstvo turizma i sporta zajedno sa Stožerom civilne zaštite prati epidemiološku situaciju i na drugim tržištima, a u skladu s time Stožer je i do sada donosio odluke o prelasku graničnog prijelaza za strane državljane. Nastavit ćemo pratiti situaciju te, ovisno o situaciji u pojedinim zemljama diljem Europe i svijeta, donosit će se prilagodbe sustavu mjera. Uz pridržavanje preporuka te u slučaju potrebe testiranja, ne postoji zapreka za putovanja iz bilo koje zemlje. Prije svega, važna je zdravstvena sigurnost, da se naši građani i gosti osjećaju sigurno u Hrvatskoj – komentirali su nam u resornom ministarstvu, odgovorivši tako i na upit kako će se postaviti prema zemljama u kojima raste boj zaraženih.

Kako neslužbeno doznajemo, ministarstvu je cilj prikazati Hrvatsku kao sigurnu zemlju i izdvojiti samo hot spotove, odnosno žarišta te preporučiti turistima da njih ne posjećuju. Primjerice, trude se ne stavljati Splitsko-dalmatinsku županiju na “crvenu listu”, jer postoje u njoj otoci bez ijednog zaraženog.

Iz iskustva znamo da je većina naše turističke sezone do 15. kolovoza, no isto se tako pokazalo i kako iza 1. rujna na našu obalu dolaze imućniji turisti, na jahtama. Megajahti, a sve je to redom bogata klijentela, izbrojili smo ove godine najviše na svijetu. Bogati turisti, koji si mogu priuštiti druženje izvan masovnih okupljališta, vjeruju i u resornom ministarstvu, izabrali su Hrvatsku kao sigurnu destinaciju.

Daleko od imuniteta krda

Smjena je turista, odlaze Nijemci i Austrijanci, dolaze Česi, Slovaci i Poljaci, čije zemlje također bilježe rast oboljelih. Epidemiolog prof. dr. sc. Branko Kolarić s NZJZ Dr. Andrija Štampar smatra kako bismo trebali povećati kapacitete testiranja na obali, ali i da se pravila izolacije zaraženih i samoizolacije kontakata trebaju jednako odnositi na turiste i naše građane.

- Hrvatska je početkom ljeta donijela odluku da bude otvorena za turiste, čime smo prihvatili i rizik za unos infekcije. Neke okolnosti, druženja u zatvorenim prostorima bez fizičke distance, pokazala su se kao rizik za žarišta epidemija SARS-CoV-2 infekcije.Ukoliko držimo propisano fizičku distancu, a u slučaju kada to ne možemo nosimo masku, značajno smanjujemo rizik od prijenosa infekcije. To se odnosi na turiste iz svih dijelova svijeta, kao i naše građane. Isto tako se pravila izolacije zaraženih i samoizolacije kontakata trebaju jednako odnositi na turiste i naše građane, kaže naš kaže prof. dr. sc. Branko Kolarić, poznati naš epidemiolog s NZJZ Dr. Andrija Štampar.

Prof. dr. sc. Nenad Ban, naš ugledni molekularni biolog s ETH u Zurichu, neodgovornima smatra izjave kako je “dobro” da se virus širi ljeti jer će nas to bolje pripremiti za zimu.

- Obzirom da je Hrvatska izrazito orijentirana turističkoj ekonomiji posljedice popuštanja mjera su bile rizičnije i nepredvidljivije od relaksiranje mjera u drugim zemljama. Naime, u Hrvatskoj je popuštanje mjera izolacije koincidiralo sa sezonskim prilivom gostiju sto je zakompliciralo situaciju i izložilo nas riziku nekontroliranog širenja koronavirusa. Obzirom na to, ovo ljeto je možda najkritičnije razdoblje naših aktivnosti sto se tiče suzbijanja pandemije jer jednom kad se situacija otme kontroli teško ju je ponovno početi zauzdati. Mislim da su neodgovorne izjave da je “dobro” da se virus širi po ljetu jer će nas to bolje pripremiti za zimu. Naime mi smo toliko daleko od imuniteta krda da će sirenje virusa po ljetu moći imati samo negativne posljedice sto se tiče turizma, a to se već vidi obzirom da smo na crvenoj listi mnogih europskih zemalja, a i što se tiče zdravlja. Mislim da trenutno nemamo pravi dojam koliko je COVID-19 opasan jer većinom obolijevaju mladi ljudi, međutim kada se bolest “prelije” na stariju populaciju “simptomi” COVID-19 neće biti mnogo blaži nego što je to bilo ranije ove godine, kaže naš znanstvenik govoreći kako je u cijeloj ovoj situaciji lakše vidjeti gdje leže rizici nego napraviti pravu odluku sto se tiče obuzdavanja pandemije, a u isto vrijeme održati turističke aktivnosti.

- Na žalost to nije kompatibilno, jer cilj odmora je da se ljudi opuste i druže pa se tako i naša cijela obala pretvori u zonu restorana, kafića i klubova gdje je nemoguće u potpunosti sprovoditi mjere distanciranja. Mladi ljudi rijetko imaju veće komplikacije od COVID-19 pa će se jedino odgovorno ponašati ako se brinu za starije, što na žalost to nije slučaj kada dođu iz drugih zemalja na ljetovanje u Hrvatsku jer su njihovi roditelji, i bake i djedovi kod kuće, kaže dr. Ban.

Što se tiče porasta broja zaraženih, govori kako naša trenutna epidemiološka situacija i tendencija promjene ukazuje da ćemo se uskoro naći u lošijoj situaciji od većine zemalja iz kojih nam dolaze turisti, tako da je interni rizik u ovom trenutku veći od “uvoznog” virusa.

- Zbog toga će vjerojatno biti potrebno apelirati na mlade ljude da smanje gužve na okupljanjima i u zatvorenim prostorima. Broj oboljelih u Hrvatskoj u posljednjih tjedan dana slijedi eksponencijalni rast, vjerojatno sporiji nego što bi bio da nisu na snazi određene mjere, ali je rast eksponencijalan. Sada je pitanje hoće li se kroz praćenje kontakata taj rast usporiti ili ne. Mislim da ako ljudi ne shvate da moraju ostati kod kuće i ne družiti se čak i ako imaju blage simptome bolesti onda nećemo imati nikakvu šansu spriječiti kontinuirano eksponencijalno širenje bolesti. Mislim da je važnije da ljudi prihvate odgovornost za usporavanje širenja bolesti nego da se to sprovodi restrikcijama ili visokim novčanim kaznama kakve su uvedene na primjer u Švicarskoj za ljude koji krše karantenu ili upute za izolaciju, ozbiljno će naš znanstvenik.

S njim se slaže i dr. Kolarić koji kaže da ukoliko ne usporimo rast broja zaraženih i eksponencijalni rast jest mogući scenarij.

- Vjerujem da ćemo ga ipak izbjeći. Za to je nužno podizanje svijesti o održavanju fizičke distance, nošenju maski i ojačati kapacitete epidemiološke službe kako bi stigli obraditi veći broj zaraženih osoba i njihovih kontakata, kaže dr. Kolarić.